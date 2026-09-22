IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium gibt Wechsel in der Unternehmensführung bekannt

IRW-PRESS: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium gibt Wechsel in der Unternehmensführung bekannt

Toronto, 22. September 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ - gibt bekannt, dass Herr Tim Rotolo mit Wirkung zum 21. September 2026 von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied des Unternehmens zurückgetreten ist. Michael Harrison, derzeitiges Vorstandsmitglied von PUR, wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Herr Rotolo hat seit der Gründung von PUR Ende 2023 eine wichtige Führungsrolle im Unternehmen innegehabt; zunächst war er als Chief Executive Officer tätig, bevor er im März 2024 den Vorsitz übernahm. Während seiner Amtszeit hat PUR sein US-Uranportfolio durch die Übernahmen der American Future Fuel Corporation und der Nuclear Fuels Inc. erheblich erweitert und kürzlich eine strategische Transaktion mit der DISA Uranium Corporation bekannt gegeben. Herr Rotolo erklärte, dass seine Entscheidung auf das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in der Strategie zurückzuführen sei, die Sachem Cove gemeinsam mit PUR entwickelt habe: den Aufbau einer bedeutenden US-Uranplattform und die Gewinnung eines strategischen Partners, der die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen könne. Die kürzlich angekündigte Transaktion des Unternehmens mit DISA Uranium stelle die Umsetzung dieser Strategie dar.

Colin Healey, Vorstandsvorsitzender von PUR, erklärte: Im Namen des Vorstands und des Managementteams möchte ich Tim für seine Führungsrolle und seine bedeutenden Beiträge für PUR danken. Von seiner Tätigkeit als erster Vorstandsvorsitzender von PUR bis hin zur Leitung des Unternehmens als Aufsichtsratsvorsitzender hat Tim maßgeblich zum Aufbau des Geschäfts und zur Schaffung der Grundlage beigetragen, auf der wir heute stehen. Wir freuen uns, dass Sachem Cove der größte Anteilseigner von PUR bleiben und das Unternehmen weiterhin unterstützen wird, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten.

Tim Rotolo erklärte: Als Sachem Cove sich an PUR beteiligte, lautete unsere These, dass ein disziplinierter Konsolidierer mit dem richtigen Team eine bedeutende US-Uranplattform aufbauen und genau die Art von strategischem Partner anziehen könnte, der in der Lage ist, deren Entwicklung zu beschleunigen. Die jüngste Transaktion mit DISA Uranium stellt die Verwirklichung dieser These dar und positioniert PUR außerordentlich gut für sein nächstes Kapitel. Da diese strategische Partnerschaft nun besteht, halte ich den Zeitpunkt für gekommen, aus dem Vorstand auszuscheiden und mich auf die anderen Aufgaben von Sachem Cove zu konzentrieren. Ich bin stolz auf das, was das Team seit der Gründung von PUR erreicht hat, und zuversichtlich, dass es die Strategie von hier aus erfolgreich umsetzen wird. Sachem Cove bleibt der größte Anteilseigner von PUR, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin aus der Perspektive der Anteilseigner zu unterstützen.

Herr Harrison ist seit der Gründung von PUR als Vorstandsmitglied tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Kapitalmärkte und Transaktionen. Als geschäftsführender Gesellschafter von Sprott Streaming and Royalty verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung und Beratung von Bergbauunternehmen, darunter auch Uranentwickler. Zu seinen Erfahrungen im Uransektor zählen die Fusion von Denison Mines Inc. und International Uranium Corporation, der Börsengang von Virginia Uranium Inc. sowie frühere Vorstandsmandate bei Uranium Royalty Corp. und Macusani Yellowcake Inc.

Michael Harrison, Vorstandsvorsitzender, erklärte: Ich freue mich, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung von PUR zu übernehmen. Das Unternehmen hat ein starkes Portfolio in mehreren führenden US-amerikanischen Uranregionen aufgebaut, und die strategische Partnerschaft mit DISA Uranium bietet zusätzliche finanzielle und technische Unterstützung, während PUR seine Kernvermögenswerte weiter ausbaut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und dem Managementteam auf dieser Grundlage weiter aufzubauen. Außerdem möchte ich Tim für seine Führungsrolle und den wichtigen Beitrag danken, den er beim Aufbau von PUR geleistet hat.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran spezialisierte Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu geplanten Aktivitäten, einschließlich des Abschlusses der Transaktion mit DISA Uranium und der damit verbundenen Vorteile, sowie zu anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen , die erwartet, antizipiert werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder deren Verneinungen.

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Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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