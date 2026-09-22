IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold veröffentlicht weitere Infill-Ergebnisse - Bohrprogramm 2026 auf Projekt Mercur zu 64 % abgeschlossen

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold veröffentlicht weitere Infill-Ergebnisse - Bohrprogramm 2026 auf Projekt Mercur zu 64 % abgeschlossen

Toronto, ON / 22. September 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse der Infill-Bohrungen bekannt zu geben. Das Bohrprogramm des Unternehmens für das Jahr 2026 auf dem Goldprojekt Mercur (Mercur oder das Projekt) in Utah, USA, ist nun zu 64 % abgeschlossen.

Highlights

· Revival Gold hat in diesem Jahr auf Mercur rund 11.600 Meter (64 %) an geplanten Bohrungen abgeschlossen, 119 Reverse-Circulation- (RC) und Kernbohrungen.

· Die Ergebnisse der ersten 30 Infill-RC-Bohrungen wurden im Juli und Anfang dieses Monats veröffentlicht (siehe Pressemitteilungen von Revival Gold vom 15. Juli 2026 und 8. September 2026).

· Die Ergebnisse von weiteren 20 Infill-RC-Bohrungen (RM26-213 bis RM26-232) im Hauptgebiet von Mercur sind in Abbildung 1 dargestellt; Einzelheiten sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den Ergebnissen gehören:

o 0,92 Gramm Gold pro Tonne (g/t) auf 33,5 Meter Mächtigkeit1 in 31 Meter Bohrlochtiefe in RM26-213

o 0,57 g/t Gold auf 30,5 Meter Mächtigkeit1 in 20 Meter Bohrlochtiefe in RM26-217

o 0,75 g/t Gold auf 29 Meter Mächtigkeit1 in 26 Meter Bohrlochtiefe in RM26-220

o 0,76 g/t Gold auf 22,9 Meter Mächtigkeit1 in 8 Meter Bohrlochtiefe in RM26-223

· Die bisherigen Ergebnisse der Infill-Bohrungen untermauern erneut die Schätzungen zu Goldgehalt und Laugungseignung, die in der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA)2 des Unternehmens im Jahr 2025 dargelegt sind, und heben Möglichkeiten für eine potenzielle Erweiterung in dem für die Haufenlaugung geeigneten Material über den Minenplan aus der PEA hinaus hervor.

· Die Bohrarbeiten auf Mercur werden derzeit mit drei Bohrgeräten fortgesetzt. Ein viertes Bohrgerät (Schneckenbohrgerät) wird voraussichtlich bis Ende des Monats eintreffen und eine erste Untersuchung des historischen Run-of-Mine- (ROM-) Haufenlaugungsmaterials durchführen. Etwa 9 Millionen Tonnen historisches ROM-Haufenlaugungsmaterial sind auf drei Haufenlaugungsplätzen bei Mercur aufgeschüttet und könnten für eine zukünftige Wiederaufbereitung zur Gewinnung von Restgold geeignet sein.

1Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 70 bis 98 % der erbohrten Mächtigkeit geschätzt.

2 Siehe Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA vom 2. Mai 2025, der von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC erstellt wurde.

Revival Gold macht hervorragende Fortschritte bei den Flachbohrungen und hat durchweg gute Gehalte in oxidiertem Material durchteuft, das für die Haufenlaugung geeignet ist, sagte Hugh Agro, President und CEO. Die historischen ROM-Haufenlaugungsplätze stellen eine weitere potenzielle Wertsteigerungschance innerhalb der privaten Landflächen bei Mercur mit seiner erfolgreichen Produktionsgeschichte und der vorhandenen Standortinfrastruktur dar, fügte Agro hinzu.

Details

Die Bohransatzpunkte der heute veröffentlichten 20 Infill-RC-Bohrungen sind in Abbildung 1 dargestellt, während die detaillierten Bohrergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85937/RevivalGold_Mercur_22-09-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Bohrplan für Main Mercur mit den heutigen Ergebnissen

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85937/RevivalGold_Mercur_22-09-2026_DEPRcom.002.png

Anmerkungen:

1 Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 70 bis 98 % der erbohrten Mächtigkeit geschätzt. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

2 AuCN/AuFA ist das Verhältnis von cyanidlöslichem Gold zu Gesamtgold in der Brandprobe und liefert einen Hinweis auf die potenzielle Goldgewinnungsrate bei der Haufenlaugung des beprobten Materials.

3 Mineralisierte Abschnitte werden auf der Basis eines Cutoff-Gehalts von 0,17 g/t berechnet, wobei bis zu zwei Abschnitte mit interner Verdünnung berücksichtigt werden.

4 Nicht gewonnene Abschnitte und nicht untersuchte Abschnitte erhalten für die Berechnung der Abschnitte den Wert 0 (Null).

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Elko, Nevada, und Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, oder Vancouver, British Columbia, durchgeführt, und die geochemischen Multi-Element-Analysen erfolgen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden anhand von Bohrklein aus Reverse-Circulation-Bohrungen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) bestimmt. Bei Proben, die laut Brandprobe mehr als 100 ppb Au enthalten, wird der Goldgehalt zusätzlich durch Zyanidlaugung mit anschließender AAS-Analyse an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an Mischproben aus ausgewählten Bohrungen unter Verwendung der ME-MS-41-Methode durchgeführt.

Qualifizierte Personen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Everett Brill, RM SME, einer QP und Exploration Manager beim Goldprojekt Mercur des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten reinen Goldminenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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