IRW-News: Thiogenesis Therapeutics Corp.: Thiogenesis meldet die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung 2026 und gibt aktuelle Informationen zum Unternehmen

IRW-PRESS: Thiogenesis Therapeutics Corp.: Thiogenesis meldet die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung 2026 und gibt aktuelle Informationen zum Unternehmen

San Diego, Kalifornien, 21. September 2026 / IRW-Press / Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI) (OTCQB: TTIPF) (Thiogenesis oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das schwefelbasierte Therapeutika für schwere pädiatrische Erkrankungen entwickelt, gab heute die Ergebnisse seiner am 8. September 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung (Versammlung) bekannt und präsentierte einen Unternehmensbericht, in dem die jüngsten Meilensteine in den Bereichen Klinik, Zulassung und Finanzen hervorgehoben wurden.

Ergebnisse der Versammlung

Alle den Aktionären auf der Hauptversammlung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

Die Aktionäre wählten die folgenden Direktoren für die Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger: Dr. Christopher Starr (Chair), Kim Tsuchimoto (Audit Committee Chair), Hogan Mullally, Dr. Gilad Aharon (Co-Founder und Portfolio Manager, Rosalind Advisors, Inc.), Dr. Patrice Rioux und Brook Riggins. MNP LLP wurde auch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Ernennung eines Nachfolgers erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ernannt.

Eine Mehrheit der nicht beteiligten Aktionäre stimmte zudem einer Änderung des Omnibus Equity Incentive Plan 2024 des Unternehmens zu.

Pipeline-Update

Nephropathische Cystinose

Nephropathische Cystinose ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, bei der der Körper die toxische Aminosäure Cystin nicht ordnungsgemäß aus den Zellen ausscheiden kann. Wird die Erkrankung nicht angemessen behandelt, schädigt die Anreicherung von Cystin nach und nach die Nieren und andere Organe, was häufig bereits im Kindesalter zu Nierenversagen führt. Die derzeitige Standardtherapie, Procysbi®, erfordert, dass Patienten je nach Körpergewicht zweimal täglich zwischen 16 und 28 Kapseln bei strikter Nüchternheit einnehmen. Diese hohe Tablettenlast und das starre Behandlungsschema lassen sich über die gesamte Therapiedauer hinweg immer schwieriger aufrechterhalten, wobei Abweichungen von der Therapietreue dazu führen, dass sich erneut toxische Cystinablagerungen bilden und weitere Organschäden auftreten.

TTI-0102 wurde entwickelt, um dieses Behandlungsschema durch das Potenzial für ein einmal tägliches Pulver zu ersetzen, das in verschiedenen Stärken erhältlich ist, sodass die Dosierung auf das Gewicht jedes Patienten zugeschnitten werden kann, wodurch die Einnahme von Kapseln vollständig entfällt, während Cystin weiterhin aus den Zellen entfernt wird.

Das Unternehmen plant, im vierten Quartal 2026 in Zusammenarbeit mit Dr. Larry Greenbaum von der Emory University eine prüfarztinitiierte Studie zu TTI-0102 bei Patienten mit nephropathischer Cystinose zu beginnen. An der Studie werden etwa 6 erwachsene Patienten teilnehmen, die bereits eine Standardtherapie mit Cysteamin erhalten und für einen kurzen Behandlungszeitraum auf eine einmal tägliche Gabe von TTI-0102 umgestellt werden, bevor sie wieder zu ihrer regulären Medikation zurückkehren. Das primäre Ziel besteht darin, zu bestätigen, dass eine einmal tägliche Dosis von TTI-0102 den Cystinspiegel über einen Zeitraum von 24 Stunden niedrig halten kann - dies ist die Voraussetzung dafür, die Dosierungshäufigkeit möglicherweise von der derzeitigen mehrmaligen täglichen Einnahme zu reduzieren. Topline-Daten aus der Studie werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Leigh-Syndrom

Das Leigh-Syndrom ist eine seltene, schwere mitochondriale Erkrankung, die typischerweise im Säuglings- oder frühen Kindesalter auftritt und die Fähigkeit des Körpers zur Produktion von Zellenergie zunehmend beeinträchtigt. Derzeit gibt es keine zugelassenen Behandlungsmethoden, und die Versorgung beschränkt sich auf die Linderung der Symptome. TTI-0102 wurde entwickelt, um die natürlichen antioxidativen Abwehrkräfte des Körpers zu stärken und den zellulären Stress zu reduzieren, der mit der Krankheit verbunden ist.

Das Unternehmen plant, im vierten Quartal 2026 in Zusammenarbeit mit einem führenden US-amerikanischen Kinderkrankenhaus seine klinische Phase-2a-Studie mit TTI-0102 zur Behandlung des Leigh-Syndroms zu starten, und zwar im Rahmen einer aktiven Investigational New Drug (IND) Application bei der US-amerikanischen FDA. In die randomisierte, placebokontrollierte Studie werden etwa 9 Jugendliche und erwachsene Patienten aufgenommen, von denen zwei Drittel über einen 12-wöchigen Behandlungszeitraum täglich TTI-0102 erhalten. Im Rahmen der Studie werden Veränderungen bei Biomarkern für oxidativen Stress und die zelluläre Energieproduktion, darunter Glutathion, sowie von den Patienten selbst angegebene Werte zu Müdigkeit und Alltagsfunktionalität gemessen. Topline-Daten werden für das zweite Quartal 2027 erwartet.

Unternehmens-Highlights

13. Juli 2026 - die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat TTI-0102 den Status Rare Pediatric Disease (RPD) für die Behandlung des Leigh-Syndroms gewährt. Diese Einstufung eröffnet im Falle der künftigen Zulassung einer New Drug Application (NDA) die Möglichkeit, einen Priority Review Voucher zu erhalten, und unterstützt darüber hinaus das klinische Phase-2a-Programm des Unternehmens zum Leigh-Syndrom.

1. Juni 2026 - Thiogenesis hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und dabei 18.143.700 Stammaktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 9.071.850 $ entspricht. Die Mittel dienen der weiteren klinischen Entwicklung von TTI-0102 im Rahmen der Pipeline des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital.

2. Februar 2026 - Thiogenesis gab eine prüfarztinitiierte Studie mit Dr. Larry Greenbaum von der Emory University bekannt, in deren Rahmen TTI-0102 bei Patienten mit nephropathischer Cystinose untersucht wird, um die einmal tägliche Dosierung, die Verträglichkeit und die Kontrolle des Cystinspiegels in den weißen Blutkörperchen genauer zu charakterisieren.

23. Januar 2026 - Zwischendaten aus der Phase-2-MELAS-Studie (EU) des Unternehmens zu TTI-0102 wurden auf der Mitocon 2026 vorgestellt. Die Ergebnisse zeigten, dass durch eine einmal tägliche, gewichtsabhängige Dosis eine anhaltende 24-Stunden-Exposition gegenüber Cysteamin erreicht werden konnte. Bei Patienten, bei denen eine angemessene, gewichtsangepasste Exposition erreicht wurde, ging die Behandlung mit einer Verbesserung der von den Patienten berichteten Müdigkeit sowie mit Veränderungen der pharmakodynamischen Biomarker einher, die mit einem verringerten oxidativen Stress und einem verbesserten zellulären Energiestoffwechsel im Einklang standen.

Wir treten in eine entscheidende Phase für Thiogenesis ein, sagte Dr. Patrice Rioux, Chief Executive Officer von Thiogenesis. Da in diesem Quartal neue klinische Studien sowohl zur nephropathischen Cystinose als auch zum Leigh-Syndrom beginnen sollen und für beide Programme in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erste Ergebnisse erwartet werden, können sich die Aktionäre in den kommenden Monaten auf eine Reihe bedeutender Impulse freuen. Angesichts der Einstufung als Rare Pediatric Disease durch die FDA und unserer nach der Finanzierungsrunde im Juni gestärkten Bilanz sind wir der Ansicht, dass Thiogenesis gut aufgestellt ist, um die Entwicklung von TTI-0102 für mehrere schwere pädiatrische Erkrankungen voranzutreiben, bei denen jeweils ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens gemäß den Bedingungen des Omnibus Equity Incentive Plans des Unternehmens und gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange einem Direktor des Unternehmens 200.000 Optionen für den Kauf von Stammaktien zugestimmt hat, die bis zum 17. September 2031 zu 0,50 $ pro Aktie ausgeübt werden können. Die Optionen werden ab dem 17. März 2027 alle sechs Monate in vier gleichen Tranchen unverfallbar.

Über Thiogenesis

Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI) (OTCQB: TTIPF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in San Diego, CA. Das Unternehmen wird an der TSX Venture Exchange und in den USA an der OTCQB gehandelt. Thiogenesis entwickelt schwefelhaltige Prodrugs, die als Vorläufer von bereits zugelassenen thiolaktiven Wirkstoffen dienen und das Potenzial haben, schwere pädiatrische Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu behandeln. Der führende Produktkandidat von Thiogenesis, TTI-0102, hat eine klinische Phase-2-Studie zur mitochondrialen Enzephalopathie, Laktatazidose und schlaganfallähnlichen Episoden (MELAS) abgeschlossen, verfügt über eine im Rahmen einer IND freigegebene klinische Phase-2a-Studie zum Leigh-Syndrom und und treibt eine prüfarztinitiierte Studie zu nephropathischer Cystinose voran.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Brook Riggins, Direktor und CFO E-Mail: info@thiogenesis.com Tel.: (888) 223-9165

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zur zukünftigen Entwicklung und zum regulatorischen Fortschritt von TTI-0102 sowie zum künftigen Kapitalbedarf des Unternehmens. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Man sollte sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese von Natur aus ungewiss sind, auf Schätzungen und Annahmen beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten (sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art) unterliegen, die dazu beitragen, dass die zukünftigen Ereignisse oder Umstände, auf die sich die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, möglicherweise nicht eintreten werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, und die Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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