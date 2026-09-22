IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro erweitert seine Geschäftstätigkeit auf Indiana und Michigan und führt die erste Bohrung zur Kohlenstoffsequestrierung durch

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro erweitert seine Geschäftstätigkeit auf Indiana und Michigan und führt die erste Bohrung zur Kohlenstoffsequestrierung durch

Die Expansion in diese beiden neuen Bundesstaaten ist eine direkte Folge der im Mai 2026 erfolgten Übernahme der Ausrüstung von Viking Well Service. Die im Rahmen dieser Übernahme erworbenen Bohranlagen kommen bei diesen neuen Projekten sowohl in Indiana als auch in Michigan zum Einsatz.

Bradford, Pennsylvania / 22. September 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Methanreduzierung und die Verschließung stillgelegter sowie ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es seine ersten Aktivitäten in Indiana und Michigan aufgenommen hat. Dazu gehört auch das erste Projekt des Unternehmens im Bereich der Kohlenstoffsequestrierung.

Expansion in Indiana

Im Osten von Indiana führt Zefiro ein achtwöchiges Projekt zur Kohlenstoffsequestrierung mit einem Auftragswert von rund 750.000 US$ durch, bei dem die Arbeiten bereits im Gange sind. Das Projekt markiert zwei Premieren für das Unternehmen. Es ist das erste Mal, dass Zefiro im Bundesstaat Indiana tätig ist, und es ist das erste Projekt des Unternehmens im Bereich der Kohlenstoffsequestrierung. Dieser milliardenschwere Marktbereich erweitert das Leistungsspektrum von Zefiro über die Sanierungsarbeiten hinaus, die bisher den Kern des Geschäfts bildeten.

Die Sequestrierungsbohrlöcher werden in eine geologische Zielschicht gebohrt, die als geeignetes Speicherreservoir bewertet wurde. Der Auftragsumfang stützt sich auf dieselben Teams, Bohranlagen und das gleiche Fachwissen im Bereich der Bohrlochtechnik, die das Unternehmen auch bei der Verschließung von Bohrlöchern einsetzt. Allerdings geht es hier darum, dass Kohlendioxid unterirdisch eingelagert wird, anstatt ein Bohrloch am Ende seiner Nutzungsdauer dauerhaft zu verschließen. Das Management betrachtet dies als eine natürliche Erweiterung bestehender Kompetenzen hin zu einer zweiten Nachfragequelle.

Expansion in Michigan

In Michigan ist Zefiro vor Ort und arbeitet an einem Notfallprojekt, das einen Umsatz von etwa 500.000 US$ aus einem einzigen Bohrloch generiert - eine Zahl, die deutlich über den für das Unternehmen typischen Ertragswerten pro Bohrloch liegt. Es ist Zefiros erstes Projekt im Bundesstaat Michigan.

Das Projekt wird als Notfallmaßnahme eingestuft, da an der Stelle Schwefelwasserstoff an die Oberfläche strömt. Schwefelwasserstoff kann bereits bei geringer Konzentration tödlich sein, weshalb die Arbeiten umfangreiche Schutzmaßnahmen erfordern, einschließlich externer Atemluftversorgung und vollständiger Belüftungssysteme für die Teams vor Ort. Relativ wenige Betreiber sind für Arbeiten dieser Art ausgerüstet und geschult, was sich in der Wirtschaftlichkeit des Projekts widerspiegelt.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, erklärte: Der Einstieg in zwei neue Bundesstaaten, in denen bereits Teams im Einsatz sind und die Arbeiten laufen, unterstreicht die operative Kapazität, die dieses Unternehmen im vergangenen Jahr aufgebaut hat. Diese Aufträge wären uns vor der Übernahme von Viking nicht zugänglich gewesen, und genau das ist die Rendite, auf die wir setzen, wenn wir in neue Kompetenzen und Ausrüstung investieren.

Das Projekt in Indiana ist besonders interessant, da es sich um unsere erste Bohrung zur Kohlenstoffsequestrierung handelt. Die Kohlenstoffsequestrierung ist ein schnell wachsender Bereich, und die Installation von Rohren und Bohrlochwerkzeugen zur Inbetriebnahme eines Speicherbohrlochs entspricht genau den täglichen Aufgaben unserer Teams. Wir lernen hier kein neues Handwerk, sondern wir passen ein bestehendes an eine zweite, wachsende Nachfragequelle an, schloss Flax.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

ZEFIF@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff Zefiro insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie wir, unser und uns ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) der Zeitpunkt des Beginns, die Dauer und der Abschluss der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Projekte, die weiterhin von Wetterbedingungen, Genehmigungen, Standortbedingungen und der Zeitplanung abhängen; (vi) Schwankungen bei den letztendlich mit diesen Projekten erzielten Umsätzen und Margen im Vergleich zu den hierin beschriebenen Beträgen; (vii) Betriebs-, Sicherheits- und Umweltrisiken im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen und der Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, sein Dienstleistungsangebot auf die Kohlenstoffsequestrierung auszuweiten und zusätzliche Aufträge in diesem Bereich oder in den Bundesstaaten Indiana und Michigan zu sichern; (ix) die fortgesetzte Verfügbarkeit und Bereitstellung von Bundes- und Landesmitteln für die Sanierung verwaister Bohrlöcher; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile aus dem Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service zu realisieren; (xi) die erwarteten Ergebnisse der in der Pressemitteilung beschriebenen Projekte; sowie weitere Risikofaktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren dargelegt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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