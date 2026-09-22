Istanbuler Börse wirft ein Viertel der Mitglieder aus Leitindex

Istanbul, 22. ⁠Sep (Reuters) - Nach den jüngsten Kursturbulenzen muss mehr als ein Viertel der Mitglieder den Istanbuler Leitindex BIST-100 verlassen. Der Betreiber der türkischen Aktienbörse gab die Änderungen, die ab dem ‌kommenden Monat gelten sollen, am Dienstag bekannt. Einen Grund nannte er nicht. Vergangene Woche hatte die türkische Zentralbank ⁠zusätzliches ⁠Geld in den Kapitalmarkt gepumpt, nachdem einige Vermögensverwalter in Zahlungsnöte geraten waren und einen Ausverkauf bei Aktien ausgelöst hatten. Mehr als 100 der betroffenen Fonds wurden anschließend zwangsliquidiert. Parallel dazu wurden zahlreiche Personen wegen mutmaßlicher ‌Kursmanipulationen festgenommen.

Zu den Werten, die den ‌Istanbuler Leitindex verlassen müssen, zählten die Finanzinstitute Destek und Katilimevim. Deren Aktien hatten ihren Wert seit Jahresbeginn zunächst vervielfacht. ⁠In den vergangenen Wochen büßten sie einen Großteil dieser Kursgewinne ‌jedoch wieder ein. Einige der ⁠zwangsliquidierten Fonds gehörten zu den größten Investoren dieser Unternehmen.

Mit der Neuordnung des Aktienmarktes ändert die Borsa Istanbul auch die Kriterien für eine Aufnahme in ‌die Leitindizes. Die Grundvoraussetzung ⁠sei die Mitgliedschaft im Börsensegment "Star ⁠Market". Hierfür müsse das Eigenkapital gewisse Schwellen überschreiten. Darüber hinaus spiele künftig auch die Schwankungsanfälligkeit des Aktienkurses eine Rolle. Anlageberater Onurcan Bal vom Brokerhaus Gedik Yatirim begrüßte diese Reformen. "Sie tragen zu einer ausgewogeneren Kursbildung bei und machen den Star Market zu einem verlässlicheren Maßstab für Anleger."

(Reporter: Mirac Dereli and Canan Sevgili; geschrieben ⁠von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 ‌33702.)