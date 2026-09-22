KI im Trading: Teil 1 jetzt ansehen – und bei Teil 2 live dabei sein!

Künstliche Intelligenz kann Aktien analysieren, Charts auswerten und in Sekunden umfangreiche Trading-Ideen liefern. Doch wie verlässlich sind diese Ergebnisse wirklich? Im ersten Teil der fünfteiligen Webinarreihe „Praktische KI-Anwendung im Trading“ zeigt KI- und Börsenexperte Udo Schacht, was ChatGPT, Claude & Co. heute bereits leisten können – und wo gefährliche Fehler lauern.

Anhand konkreter Aktienbeispiele erleben Sie, wie eine KI fundamentale Informationen recherchiert, technische Analysen erstellt und ihre Ergebnisse mit einem TradingView-Chart abgleicht. Dabei wird deutlich, warum überzeugend klingende Antworten nicht automatisch richtig sind und wie sogenannte Halluzinationen zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Mit besseren Prompts, gezielten Kontrollfragen und klaren Validierungsschleifen wird die KI dagegen zu einem leistungsstarken Sparringspartner für Recherche, Analyse und Trading-Vorbereitung.

Sie haben Teil 1 verpasst oder möchten die wichtigsten Arbeitsschritte noch einmal nachvollziehen? Dann können Sie die vollständige Aufzeichnung jetzt jederzeit abrufen:

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Im zweiten Teil wird es noch praktischer: Unter dem Motto „Ihre Wache: KI beobachtet den Markt“ erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Märkte kontinuierlich zu beobachten, relevante Entwicklungen herauszufiltern und Sie auf interessante Situationen aufmerksam zu machen. So müssen Sie nicht mehr den ganzen Tag auf Charts schauen, sondern können KI nutzen, um Informationen schneller zu sortieren und gezielter einzuordnen.

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Für die Teilnahme benötigen Sie weder Programmierkenntnisse noch komplizierte Software. Gearbeitet wird praxisnah mit TradingView und einer KI-Assistenz. Insgesamt erwarten Sie fünf Abende mit fünf Werkzeugen, die Sie direkt in Ihren Trading-Alltag integrieren können – von der Marktbeobachtung über die KI als zweite Meinung und die Übersetzung einer Trading-Idee in klare Regeln bis hin zu Risikomanagement und emotionaler Kontrolle.

Teil 2, Dienstag, 22.09.26, 16:30 Uhr





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Risikohinweis

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