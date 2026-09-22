Konsumlaune in Euro-Zone trübt sich stärker als erwartet ein
22. Sep (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um einen vollen Punkt auf minus 16,5 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 16,0 Zähler gerechnet.
• Das Verbrauchervertrauen entfernte sich nach einer viermonatigen Erholungsphase erneut von seinem langfristigen Durchschnitt.
• Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die Verbraucherpreise im Euroraum nach oben getrieben.
• Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im August um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
• Aufgrund der zweiten Welle steigender Energiepreise dürfte die Inflation laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane länger erhöht bleiben und sich erst ab Mitte 2027 wieder dem Zielwert von 2,0 Prozent annähern.
(Bearbeitet von Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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