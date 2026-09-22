Konsumlaune in Euro-Zone trübt sich stärker als erwartet ein

Reuters · Uhr
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22. ⁠Sep (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für ‌das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um einen vollen Punkt auf ⁠minus 16,5 ⁠Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf ‌minus 16,0 Zähler gerechnet.

• ‌Das Verbrauchervertrauen entfernte sich nach einer viermonatigen Erholungsphase erneut von seinem langfristigen ⁠Durchschnitt.

• Die gestiegenen Ölpreise infolge des ‌Iran-Kriegs haben die ⁠Verbraucherpreise im Euroraum nach oben getrieben.

• Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im August um durchschnittlich 3,2 ‌Prozent gegenüber ⁠dem Vorjahresmonat.

• Aufgrund der ⁠zweiten Welle steigender Energiepreise dürfte die Inflation laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane länger erhöht bleiben und sich erst ab Mitte 2027 wieder dem Zielwert von 2,0 Prozent annähern.

(Bearbeitet von Reinhard BeckerRedigiert von Scot ⁠W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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