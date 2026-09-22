Medien: Benko in neuem Prozess wegen Insolvenzbetrugs schuldig gesprochen

Wien, ⁠22. Sep (Reuters) - Der frühere Immobilien-Investor und Signa-Gründer Rene Benko ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Insolvenzbetrugs schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in seiner Heimatstadt ‌Innsbruck erhöhte seine Haftstrafe am Dienstag von ursprünglich zwei Jahren auf 30 Monate, wie österreichische ⁠Medien ⁠aus dem Gerichtssaal berichteten. Das Gericht hatte Benko bereits im Oktober in einem von zwei Anklagepunkten verurteilt, ihn im zweiten jedoch freigesprochen. Österreichs Oberster Gerichtshof bestätigte die Verurteilung im ‌Juli zwar, ordnete aber eine ‌Neuverhandlung des Anklagepunkts an, in dem Benko zunächst freigesprochen worden war. In diesem wurde er nun ⁠für schuldig befunden.

Benko hatte mit seiner Signa-Gruppe einen ‌der größten Immobilien- und ⁠Handelskonzerne Europas aufgebaut. Zu dem weitverzweigten Firmengeflecht gehörten bekannte Warenhäuser wie die deutsche Kette Galeria Karstadt Kaufhof und das Berliner ‌KaDeWe sowie zahlreiche ⁠prestigeträchtige Immobilien. Ende 2023 brach ⁠das hochverschuldete Imperium jedoch infolge gestiegener Zinsen und Baukosten zusammen. Der Zusammenbruch zog eine der größten Pleiten der europäischen Wirtschaftsgeschichte und zahlreiche Verfahren nach sich. Der 49-Jährige sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)