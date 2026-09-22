KI-Agent führt die App-Charts an

Metas Muse kann die Aktie bis 965 Dollar treiben

onvista · Uhr

Metas KI-Agent Muse dominiert kurz nach dem Start die App-Charts von Apple und Alphabet und erreicht in zwölf Tagen 2,8 Millionen Downloads. Die Aktie steigt um elf Prozent und bricht ihren Abwärtstrend mit hoher Dynamik.

onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Muse übertrifft beim Start sogar die Download-Dynamik von ChatGPT. Der KI-Agent soll unter anderem Produkte suchen, Käufe abwickeln und den Versand koordinieren. Amazon hat seinen Shop für Muse gesperrt und begrenzt damit vorerst einen zentralen Anwendungsfall.

Der Markt bewertet den schnellen Nutzerzuwachs höher als diese Einschränkung. Jefferies erhöhte das Kursziel von 710 auf 875 Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Wells Fargo hob das Ziel von 640 auf 796 Dollar an und bleibt bei einer positiven Einstufung.

Meta profitiert dabei von seiner großen Nutzerbasis. Das Unternehmen muss nicht in jeder technischen Disziplin das beste KI-Modell anbieten, solange es neue Dienste schnell über seine bestehenden Plattformen verbreiten kann. Die 2,8 Millionen Downloads innerhalb von zwölf Tagen unterstreichen diesen Vertriebsvorteil.

Charttechnik

Die Aktie hat eine fallende Trendlinie mit hoher Dynamik überwunden und damit den Abwärtstrend gebrochen. Die vorausgegangene Konsolidierung begann an einem Doppeltief und ist nach oben aufgelöst. Oberhalb von 800 Dollar wären neue Rekordstände wahrscheinlich.

Martins Einschätzung

Aus der großen Konsolidierungsformation ergibt sich ein Kursziel von etwa 965 Dollar. Der schnelle Erfolg von Muse stärkt dieses Szenario. Amazons Blockade zeigt zugleich, dass der Wettbewerb um KI-Agenten und Handelszugänge zunimmt.

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