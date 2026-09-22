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Micron Technology - Konsolidierung weit fortgeschritten

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Konsolidierung weit fortgeschritten

Seit dem Rekordhoch vom Juni bei 1.255 USD befindet sich Micron-Aktie im Korrekturmodus. Angesichts der vorangegangenen Kursgewinne ist das aktuelle Luftholen allerdings durchaus gesund, zumal in den letzten Wochen eine Stabilisierung stattgefunden hat. Als entscheidende Signalgeber definieren wir an dieser Stelle die jüngsten Hochs bei 1.036/1.042 USD, denn der Sprung über diese Hürden würde die diskutierte Stabilisierung abschließen (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung – lässt sich auf rund 300 USD taxieren. Bei einem Befreiungsschlag winken also perspektivisch neue Allzeithochs jenseits des o. g. Rekordlevels. Ein Ausbruch auf der Oberseite hätte den zusätzlichen Charme, dass dann einer unserer Lieblingsansätze vorliegen würde. Dieser kombiniert eine hohe Relative Stärke nach Levy (auf Wochenbasis 1,26) mit dem Abschluss eines charttechnischen Konsolidierungsmusters. Um die Chance auf diesen „doppelten Rückenwind“ nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es dagegen den kurzfristigen Aufwärtstrend seit Ende Juli (akt. bei 931 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

Micron Technology (Daily)

Chart Micron Technology
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Chart Micron Technology
Quelle: LSEG, tradesignal²



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