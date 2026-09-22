Miersch fordert nach Merz-Äußerungen mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat in der Reformdebatte mit der Union mehr Gerechtigkeit im Gesundheitssystem gefordert und wertet Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz als Unterstützung. Es sei "wirklich gut", dass der Kanzler die Frage zwischen Privat- und gesetzlich Versicherten problematisiere, sagte Miersch am Dienstag vor ‌einer Sitzung der Fraktion mit Blick auf Merz-Aussagen vom Montag. Bisher seien im Gesundheitswesen nur Kürzungen geplant, um Beiträge zu stabilisieren. "Aber wir haben noch keine wirklichen Reformen ⁠eingeleitet." In ⁠der von Merz angestoßenen Debatte lägen sehr viel Gerechtigkeitselemente. Die SPD setze sich seit vielen Jahren für eine solidarische Bürgerversicherung ein. "Da ist die CDU soweit wahrscheinlich noch nicht, aber es könnte ein Momentum sein, strukturell die Dinge auf den Weg zu bringen, zumindest mehr Gerechtigkeit zu haben."

Merz hatte als Beispiel für Gerechtigkeitsfragen darauf verwiesen, dass offenbar ‌viele gesetzlich Versicherte es als unfair ansehen würden, ‌anders als privat Versicherte monatelang auf Arzttermine warten zu müssen. Der Kanzler fügte hinzu, dass man Regelungen, die man bei der Gesundheitsreform für die gesetzlichen Kassen beschlossen habe, "wirkungsgleich" auf die ⁠PKV übertragen wolle. Als ein Beispiel für mehr Gerechtigkeit nannte er die vereinbarte Termingarantie ‌für Fachärzte, da es eine "völlige Ungleichbehandlung" bei der ⁠Terminvergabe gebe.

Auch bei der anstehenden Rentenreform sei die Gerechtigkeitsfrage entscheidend, betonte Miersch nach den Landtagswahlen, in denen vor allem AfD und Linke gewannen. Die Frage, ob man nach 45 Versicherungsjahren einen Anspruch auf abschlagsfreie Rente habe, sei ‌ein "elementares Gerechtigkeitsthema". Ein Kommissionsbericht bedeute nicht, ⁠dass das Parlament das Denken einstelle, erklärte ⁠Miersch. Ein künftiges Rentenpaket müsse Sicherheit geben und deutlich machen, dass sich alle Berufsgruppen beteiligten.

Generell dürften Reformen von den Bürgern nicht als bloße Kürzung empfunden werden. Man müsse vermitteln, dass Veränderungen einen Mehrwert und mehr Sicherheit durch mehr Gerechtigkeit brächten. Miersch betonte, die SPD stehe zur Koalition mit der Union, um diese Themen anzugehen. Es brauche jedoch Empathie für die Menschen, die Angst vor Reformen hätten. Die SPD-Parteiführung hatte bereits betont, ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Es müsse ⁠bei den Reformplänen nachgebessert werden.

(Bericht von: Markus Wacket, Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)