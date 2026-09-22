Nasdaq-100 Index® - Doppelter Flaggenausbruch

Beim Nasdaq-100® diskutierten wir gestern das Szenario „Flagge in der Flagge“, welches sich sofort zu bewahrheiten scheint. Schließlich folgte auf den Ausbruch aus der kleinen Korrekturflagge jetzt auch die Auflösung der größeren Flaggenkonsolidierung seit dem Rekordhoch von Anfang Juni bei 30.762 Punkten (siehe Chart). In der Summe entsteht ein starkes Signal, dass die Phase des Kräftesammelns beendet ist. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt dabei, dass der gestrige Ausbruch mit einem Aufwärtsgap (29.648 zu 29.933 Punkte) vollzogen wurde. Lohn der Mühen dürfte ein Anlauf auf das eingangs angeführte Allzeithoch sein. Die Höhe der beiden Flaggenformationen lassen perspektivisch sogar auf einen Vorstoß in „uncharted territory“ hoffen. Machen wir es an dieser Stelle noch etwas konkreter: Während die kleinere Flagge ein Kursziel von 31.750 Punkten bereithält, sind langfristig aufgrund der größeren Flaggen sogar 35.000 Punkte möglich. Mittlerweile bestätigt der MACD den doppelten Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal. Der Stopp kann indes auf das Niveau der o. g. Kurslücke nachgezogen werden, zumal das Gap bestens mit der oberen Begrenzung der großen Flagge (akt. bei 29.904 Punkten) harmoniert.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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