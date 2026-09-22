Dax Vorbörse 22.09.2026

Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen

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Kursgewinne in den USA und auch in Asien helfen dem Dax am Dienstag etwas weiter aufwärts. Eine Stunde vor Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 25.599 Punkten, 0,1 Prozent über dem Schlusskurs von gestern.

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Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung Donnerstag noch ausgebremst hatte. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni.

Deutliche Gewinne an den US-Börsen

Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Aktien, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,8 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.049+0,71 Prozent
S&P 5007.765+1,49 Prozent
Nasdaq 10030.482+2,83 Prozent

Leichte Gewinne an den asiatischen Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte und hohe Kursgewinne bei Technologietiteln stützten die Märkte.

Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ebenfalls 0,3 Prozent. An der japanischen Börse ruhte der Handel unterdessen erneut feiertagsbedingt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.019 (Kurs vom Freitag)+1,38 Prozent (Freitag)
Hang Seng25.105+0,25 Prozent
CSI 3004.555+0,35 Prozent
Kospi7.012+0,07 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,91-0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,46+0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,95-0,012 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1478+0,11 Prozent
Dollar in Yen157,46+0,07 Prozent
Euro in Yen180,74+0,17 Prozent

Ölmärkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent101,70 Dollar+1,36 Dollar
WTI96,85 Dollar+1,07 Dollar

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 215 (205) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (260) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 875 (710) USD - 'BUY'

JEFFERIES SENKT VALERO ENERGY AUF 'HOLD' - ZIEL 401 USD

JEFFERIES SENKT MARATHON PETROLEUM AUF 'HOLD' - ZIEL 413 USD

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3450 (3300) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

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Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

BERNSTEIN HEBT ENGIE AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 27,70 (29,40) EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 100 (96) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 110 (113) CHF - 'SELL'

JEFFERIES HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'BUY' - ZIEL 21 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 440 (510) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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