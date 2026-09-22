Kursgewinne in den USA und auch in Asien helfen dem Dax am Dienstag etwas weiter aufwärts. Eine Stunde vor Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 25.599 Punkten, 0,1 Prozent über dem Schlusskurs von gestern.

Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung Donnerstag noch ausgebremst hatte. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni.

Deutliche Gewinne an den US-Börsen

Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Aktien, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,8 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

Leichte Gewinne an den asiatischen Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte und hohe Kursgewinne bei Technologietiteln stützten die Märkte.

Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ebenfalls 0,3 Prozent. An der japanischen Börse ruhte der Handel unterdessen erneut feiertagsbedingt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.019 (Kurs vom Freitag) +1,38 Prozent (Freitag) Hang Seng 25.105 +0,25 Prozent CSI 300 4.555 +0,35 Prozent Kospi 7.012 +0,07 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,91 -0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,46 +0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,95 -0,012 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 101,70 Dollar +1,36 Dollar WTI 96,85 Dollar +1,07 Dollar

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 215 (205) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (260) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 875 (710) USD - 'BUY'

JEFFERIES SENKT VALERO ENERGY AUF 'HOLD' - ZIEL 401 USD

JEFFERIES SENKT MARATHON PETROLEUM AUF 'HOLD' - ZIEL 413 USD

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3450 (3300) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

BERNSTEIN HEBT ENGIE AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 27,70 (29,40) EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 100 (96) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 110 (113) CHF - 'SELL'

JEFFERIES HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'BUY' - ZIEL 21 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 440 (510) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.