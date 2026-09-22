Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

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Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

22.09.2026 / 14:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      22.09.2026
     Kursziel:                  5,55 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Paukenschlag aus Übersee - Sazerac bietet 5,55 je Aktie

Die Berentzen-Gruppe und die Sazerac Company, Inc. haben am 21.09. eine
Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss bekanntgegeben und damit
die seit dem 16.09. bestätigten Gespräche konkretisiert. Sazerac wird ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar zu 5,55 EUR je Aktie
abgeben, was einem Aufschlag von 68% auf den unbeeinflussten,
volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vor dem 16.09. entspricht.
Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe unterstützen den
Zusammenschluss und werden den Aktionären die Annahme empfehlen. Das Angebot
steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer
Aktie; kartellrechtliche oder sonstige aufsichtsrechtliche Genehmigungen
sind laut Mitteilung nicht erforderlich. Der Abschluss der Transaktion wird
für Q4/2026 avisiert. Im Anschluss beabsichtigt Sazerac ein Delisting der
Berentzen-Aktie, das der Vorstand vorbehaltlich seiner gesetzlichen
Pflichten unterstützen will.

Vertriebsplattform trifft Markenportfolio: Aus unserer Sicht liegt die
industrielle Logik einer Transaktion auf der Hand: Berentzen verfügt über
eine langjährig gewachsene, breite Distribution im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel sowie über etablierte Kundenbeziehungen (z.B.
EDEKA, Kaufland und REWE). Für Sazerac dürfte dies eine attraktive Plattform
darstellen, um das eigene US-Markenportfolio im DACH-Raum und im
europäischen Ausland zu skalieren. Umgekehrt eröffnet die Anbindung an einen
finanzstarken strategischen Eigentümer der Berentzen-Gruppe perspektivisch
zusätzliche Ressourcen für die eigene Produktoffensive - etwa den
Juma-Rollout oder den Puschkin-Relaunch - sowie Zugang zu internationalen
Vertriebskanälen. Bemerkenswert ist zudem, dass Berentzen zuletzt Teile
seines Bourbon-Belieferungsgeschäfts verloren hat (H1/26:
Handelsmarken-Umsatz Premium-/Medium-Bourbon -28,3% yoy). Ein
Zusammenschluss mit einem US-Bourbon-Hersteller wie Sazerac würde diesem
Geschäftsbereich eine neue strategische Perspektive geben.

Bewertung: Mit 5,55 EUR je Aktie liegt das Angebot unter dem fundamentalen
Fair Value laut DCF-Modell, den wir zuletzt mit 7,00 EUR beziffert hatten.
Für unser Kursziel ist jedoch nicht dieser hypothetische Stand-alone-Wert,
sondern die risikoadjustierte Erwartung maßgeblich. Mehrere Faktoren
sprechen aus unserer Sicht für ein Zustandekommen der Transaktion: die
geschlossene Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat, das Fehlen
aufsichtsrechtlicher Vollzugsbedingungen, der hohe Angebotsaufschlag sowie
der mit rund 81% hohe Streubesitzanteil, der eine breite Angebotsannahme
erleichtert. Ein Gegenangebot halten wir angesichts der bereits vereinbarten
Managementunterstützung für wenig wahrscheinlich. Hinzu kommt: Sazerac
strebt nach Vollzug ein Delisting an. Ein Erreichen der 50%-Schwelle dürfte
damit faktisch den Weg zu einem regulierten Markt und einer belastbaren
Handelbarkeit der Aktie versperren, sodass sich ein über den Angebotspreis
hinausgehender Wert für Anleger auf absehbare Zeit kaum noch realisieren
lässt. In Summe überwiegt aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass
sich der Kurs dem Angebotspreis annähert.

Fazit: Das Sazerac-Angebot von 5,55 EUR je Aktie liegt zwar unter dem
zuletzt von uns ausgewiesenen DCF-Fair-Value von 7,00 EUR. Da wir jedoch von
einem Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie ausgehen
- gestützt auf die klare Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat, den
attraktiven Prämienaufschlag sowie den Wegfall regulatorischer
Vollzugshürden - und ein anschließendes Delisting eine Realisierung eines
darüberhinausgehenden Werts für die verbleibenden Aktionäre praktisch
verhindern dürfte, erwarten wir für die Aktie kurzfristig kein Kurspotenzial
über den Angebotspreis hinaus. Wir stufen die Berentzen-Gruppe daher von
Kaufen auf Halten zurück, setzen unser Kursziel auf 5,55 EUR und empfehlen
die Annahme des Angebots.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e2d02fe5f1952a5e8219e4e277efb218

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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