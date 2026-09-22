Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Wahl in Russland

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Wahl in Russland:

Auch wenn Russland schon lange keine freien Wahlen mehr kennt und die Repression seit Kriegsbeginn nochmals verschärft wurde, sind Wahlen durchaus wichtig für das Regime: als Test fürs Volk. Legitimität der Macht entsteht in solchen Systemen auch dadurch, dass Ergebnisse verkündet und akzeptiert werden und größerer Protest ausbleibt, obwohl viele Russen diese Ergebnisse anzweifeln. Im Kremlreich gibt es noch immer jene, die Putins Herrschaft stützen, eine kleine Gruppe Oppositioneller und die große Masse derer, die sich aus der Politik heraushalten und nur ihren Alltag bewältigen wollen. An dieser politischen Apathie haben auch ukrainische Drohnenangriffe wenig geändert, die den Krieg inzwischen weit hinein ins russische Riesenreich tragen./yyzz/DP/mis

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