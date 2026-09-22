Pressestimme: 'Die Glocke' zur Lage der Union/Wahlen in MV und Berlin

dpa-AFX · Uhr
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OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Lage der Union/Wahlen in MV und Berlin:

Welch zentrale, kraftvolle Rolle könnte die Union spielen. Sie könnte die konservative Kraft sein, die das Bedürfnis der Bürger nach Sicherheit erfüllt; die soziale Kraft, die die Lasten notwendiger Reformen gerecht verteilt; die pluralistische Kraft, die die Verschiedenheit der Bürger nicht als Bürde, sondern als Stärke versteht. (...) Viel zu wenig setzt die Volkspartei vergangener Tage heute um - und bekommt dafür bei den Wahlen bittere Quittungen. Tatsächlich ist es ein eklatantes politisches Versagen der Union, den Willen der Bevölkerung sträflich zu missachten. Die Menschen wünschen sich Lösungen für die seit Jahren angestauten, offensichtlichen Probleme. In der zunehmenden Wut über den Mangel an politischer Kompetenz erhalten die radikalen Ränder der Parteienlandschaft - ob links oder rechts verortet - massiven Zulauf. Dabei lehnt die Mehrheit der Deutschen Hamas-Parolen ebenso klar ab wie Neonazi-Aufmärsche. (...) Der Wille der Bürger gehört endlich in den Mittelpunkt gestellt. Keine Ausreden mehr - Taten zählen./yyzz/DP/mis

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