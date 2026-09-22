Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Wahl Russland

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Wahl Russland:

Letzten Endes kam es wie erwartet: Wladimir Putins Partei "Einiges Russland" hat bei der Wahl erneut die Zweidrittel-Mehrheit gewonnen. Wie schon zu sozialistischen Zeiten wird solch ein Ergebnis - egal, wie es zustande gekommen ist - von der Staatsführung als machtvolle Bestätigung ihrer Politik verkauft. Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass eine echte Oppositionspartei nicht zugelassen war; eine freie Wahl sieht anders aus. Gleichzeitig deutet das Fehlen einer Protestbewegung zum einen darauf hin, dass der russische Unterdrückungsapparat weiterhin gut funktioniert, und dass zum anderen die westlichen Wünsche, es möge sich Unmut in der Bevölkerung oder der Elite Bahn brechen, gegenwärtig kaum realistisch erscheinen. Noch immer verfängt Putins Erzählung, die Schuld für den Krieg und die Lage trügen die böse Nato und die mit ihr verbündete Ukraine./yyzz/DP/mis

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