Pressestimme: 'Neue Presse' zu russischen Parlamentswahlen
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu russischen Parlamentswahlen:
Benzinmangel und andere Folgen der ukrainischen Angriffe schüren zwar Verunsicherung. Die Kriegsmüdigkeit der Russen äußert sich derweil aber trotz der kritischen Wirtschaftslage vor allem in Lethargie. Noch immer verfängt Putins Erzählung, die Schuld für den Krieg und die Lage trügen die böse Nato und die mit ihr verbündete Ukraine. Wirklich kritisch würde die innenpolitische Situation wohl erst werden, wenn die russische Wirtschaft kollabieren und das Bankensystem wegen der massiv gestiegenen Zahl fauler Kredite zusammenbrechen würde. Noch sieht es aber nicht danach aus./yyzz/DP/mis
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