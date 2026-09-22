Ratingagentur: Enteignungspläne bedrohen Firmen-Bonität, nicht aber die Berlins

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - Die von der Wahlsiegerin Linkspartei angestrebte milliardenteure Enteignung großer Wohnungsbestände bedroht der Ratingagentur Scope zufolge nicht zwangsläufig die Top-Bonitätsnote von Berlin - womöglich aber die Bewertung betroffener Unternehmen. "Aus Ratingsicht würde eine solche Maßnahme nicht automatisch zu einer Verschlechterung des Ratings Berlins ‌führen", erklärten die Analysten der in Berlin ansässigen Bonitätswächter am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Entscheidend wären die konkrete Ausgestaltung, die Höhe einer möglichen Entschädigung, deren ⁠Finanzierung sowie ⁠die Auswirkungen auf die Haushalts- und Schuldenentwicklung des Landes. Scope hatte erst Ende Juli die Bonitätsnote der stark verschuldeten Hauptstadt mit der Bestnote AAA bestätigt und dies unter anderem einem vergleichsweise hohen Wirtschaftswachstum und einer vorteilhaften Demografie begründet.

"Die wesentlichen kreditrelevanten Fragen dürften jedoch über die öffentlichen Finanzen Berlins hinausgehen", betonte Scope. Neben ‌der Bewertung der betroffenen Immobilienbestände und möglicher Entschädigungsansprüche ‌könnten insbesondere Auswirkungen auf den deutschen Wohnimmobiliensektor, das Investitionsumfeld, die Rechtssicherheit sowie die Finanzierungsbedingungen von Immobilienunternehmen relevant werden. "Eine Vergesellschaftung könnte, abhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung sowie der Höhe und ⁠Struktur etwaiger Entschädigungszahlungen, negative Ratingimplikationen für betroffene Wohnungsunternehmen nach sich ziehen", betonte Scope. ‌Besonders betroffen wären demnach Unternehmen wie Vonovia, ⁠LEG, Grand City Properties und Heimstaden.

"Eine Vergesellschaftung größerer Wohnungsbestände könnte die Attraktivität des Sektors für private Investoren beeinträchtigen und zu einer vorsichtigeren Risikobewertung durch Kapitalmarktteilnehmer führen", warnen die Experten der europäischen Ratingagentur. In der Folge ‌könnten Finanzierungsbedingungen restriktiver werden und Refinanzierungskosten steigen, ⁠was Investitionen in den Wohnungsbestand und ⁠den Wohnungsneubau erschweren könnte. Bereits eine länger anhaltende politische Debatte über derartige Eingriffe könne "die Wahrnehmung Deutschlands als Investitions- und Finanzstandort beeinträchtigen", warnt Scope.

Die Linkspartei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp ist aus der Wahl in Berlin als stärkste Partei hervorgegangen. Sie will eine Koalition mit Grünen und SPD schmieden. Eralp bekräftigte, mit dem Ziel in die Verhandlungen zu gehen, große Wohnungsgesellschaften zu enteignen. "Dazu stehe ich weiterhin." Es gehe darum, Mieten wieder bezahlbar zu machen. Vonovia und die ⁠Tochter Deutsche Wohnen verfügen in Berlin und Umgebung über rund 138.000 Wohnungen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)