Was bewegt die Aktie?

Die hohe Startfrequenz stärkt das operative Profil. Beim jüngsten Flug brachte Rocket Lab den zwölften Satelliten von Synspective in die Umlaufbahn. Alle 17 Starts des Jahres verliefen erfolgreich.

Gleichzeitig platzierte das Unternehmen rund 29 Millionen neue Aktien und nahm etwa zwei Milliarden Dollar ein. Das verwässert bestehende Beteiligungen, finanziert aber einen Teil der geplanten Iridium-Übernahme. Der Kaufpreis liegt bei rund acht Milliarden Dollar und ist gemessen an Rocket Labs Börsenwert von etwa 36,5 Milliarden Dollar erheblich.

Iridium erzielte im vergangenen Jahr mehr als 870 Millionen Dollar Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Abschreibungen von 57 Prozent. Daraus resultierten knapp 500 Millionen Dollar operativer Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen. Vor allem die wiederkehrenden Serviceerlöse aus Satellitenkommunikation könnten Rocket Labs Geschäftsmodell stabilisieren und eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Charttechnik

Die Aktie fiel vom Hoch bei 150 Dollar zeitweise auf weniger als 60 Dollar. Der jüngste Anstieg um 8,2 Prozent deutet auf eine erste Neubewertung hin. Die Kapitalerhöhung erscheint im Kurs inzwischen weitgehend verarbeitet.

Martins Einschätzung

Die Iridium-Transaktion stärkt die vertikale Integration und erweitert Rocket Lab um ein margenstarkes Servicegeschäft. Auf dem aktuellen Niveau überwiegen für einen Anlagehorizont von zwei bis drei Jahren die Chancen. Der hohe Kaufpreis bleibt das zentrale Risiko.