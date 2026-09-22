Secunet: Cyberdome, KI-Agenten und Rekordaufträge – die neue Wachstumsstory nimmt Fahrt auf!

Der schwere Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung zeigt, wie groß der Modernisierungsdruck bei Bund, Ländern und Kommunen inzwischen ist und spielt Secunet direkt in die Karten. Das Unternehmen wandelt sich zum Integrator kompletter souveräner Cloud-, Daten-, KI- und Cybersecurity-Architekturen und könnte damit sein adressierbares Marktpotenzial deutlich erweitern. Zusätzliche Wachstumstreiber sind der geplante Cyberdome sowie die zunehmende Verbreitung von KI-Agenten, die völlig neue Anforderungen an Identitäten, Zugriffsrechte und Angriffserkennung schaffen. Gleichzeitig liefern ein um 78,7 % gestiegener Auftragseingang und ein Rekord-Auftragsbestand von 360,8 Mio. Euro Belege dafür, dass die neue Wachstumsstory Fahrt aufnimmt.

Schwerer Hacker-Angriff auf Berliner Verwaltung hat Signalwirkung Der schwere Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung zeigt, wie verwundbar die digitale Infrastruktur von Behörden weiterhin ist. Angreifer verschafften sich im August Zugang zu Teilen des Landesnetzes und kopierten Daten aus zwei Senatsverwaltungen. Nachdem Berlin nicht auf die Erpressung einging, wurden gestohlene Daten Anfang September im Darknet veröffentlicht. Die vollständige Auswertung dauert noch an. Für Secunet Security Networks könnte der Vorfall zum Sinnbild eines viel größeren Wachstumstreibers werden. Bund, Länder, Kommunen, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen ihre historisch gewachsenen IT-Landschaften nicht mehr nur punktuell absichern, sondern grundlegend modernisieren.



Endlos Turbo Long 133,4434 open end: Basiswert SECUNET SECURITY AG O.N. DY4KYR Quelle: DZ BANK: Geld 22.09. 09:31:47, Brief 22.09. 09:31:47 8,63 EUR 8,98 EUR 4,23% Basiswertkurs: 220,50 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 09:11:26 Basispreis 133,4434 EUR Knock-Out-Barriere 133,4434 EUR Hebel 2,45x Abstand zum Basispreis in % 39,48% Abstand zum Knock-Out in % 39,48% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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