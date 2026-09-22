Siemens und Hitachi erhalten Milliardenauftrag der ÖBB

Wien, ⁠22. Sep (Reuters) - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung ihrer Stellwerke an Siemens Mobility und den japanischen Bahntechnikkonzern Hitachi Rail ‌vergeben. Die Rahmenvereinbarung hat ein Gesamtvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro, teilten die ÖBB ⁠am ⁠Dienstag mit. Auf Siemens Mobility entfallen davon eigenen Angaben zufolge Aufträge im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro, der Rest auf Hitachi Rail. Ein erster Pilotbetrieb ‌ist für 2030 geplant, ‌danach soll die neue Technik schrittweise in ganz Österreich eingeführt werden.

Johann Pluy, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur, ⁠bezeichnete das digitale Stellwerk als Schlüsseltechnologie für ‌die Eisenbahn der ⁠Zukunft. Ziel sei es, den Bahnverkehr in Österreich effizienter, robuster und leistungsfähiger zu machen. Österreichs Infrastrukturminister Peter Hanke sagte, ‌die Investition ⁠werde die Verlässlichkeit und Pünktlichkeit ⁠verbessern. Die digitalen Stellwerke steuern Weichen und Signale und sollen langfristig die bestehenden Anlagen ersetzen. Den ÖBB zufolge erfüllt die Technologie zudem hohe Anforderungen an die Cybersicherheit.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)