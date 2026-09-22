Signa-Gründer Benko in neuem Prozess zu 30 Monaten Haft verurteilt

Wien, 22. ⁠Sep (Reuters) - Der österreichische Immobilien-Investor und Signa-Gründer Rene Benko ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Insolvenzbetrugs zu einer Haftstrafe von 30 Monaten verurteilt worden. Das teilte das Gericht in Innsbruck am Dienstag mit. Das ‌Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da weder die Verteidigung noch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Erklärung abgaben. Benko bleibt damit in Untersuchungshaft.

Das ⁠Schöffengericht sprach ⁠den 49-Jährigen nun auch in einem Anklagepunkt schuldig, von dem er im ersten Verfahren im Oktober 2025 noch freigesprochen worden war. Dabei ging es um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro. Seine Verurteilung wegen einer als Darlehensrückzahlung getarnten Schenkung von 300.000 Euro an seine ‌Mutter war bereits rechtskräftig. Der Gesamtschaden beläuft ‌sich dem Gericht zufolge damit auf 660.000 Euro. Dies erfüllt die Voraussetzungen für eine höhere Strafandrohung von einem bis zu zehn Jahren. Von einem ⁠weiteren Vorwurf im Zusammenhang mit Betriebskostenvorauszahlungen wurde Benko freigesprochen.

Als strafmildernd wertete ‌das Gericht die bisherige Unbescholtenheit Benkos ⁠und die lange Verfahrensdauer. Erschwerend wirkten sich hingegen die mehr als doppelte Überschreitung der Schadensgrenze und die wiederholten Tathandlungen aus. Eine bedingte Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Strafe ‌schloss das Gericht aus. Die seit ⁠Januar 2025 verbüßte Untersuchungshaft wird ⁠auf die Strafe angerechnet.

Benko hatte mit seiner Signa-Gruppe einen der größten Immobilien- und Handelskonzerne Europas aufgebaut. Zu dem weit verzweigten Firmengeflecht gehörten bekannte Warenhäuser wie die deutsche Kette Galeria Karstadt Kaufhof und das Berliner KaDeWe sowie zahlreiche prestigeträchtige Immobilien. Ende 2023 brach das hoch verschuldete Imperium jedoch unter anderem infolge gestiegener Zinsen und Baukosten zusammen. Der Zusammenbruch zog eine der größten Pleiten der ⁠europäischen Wirtschaftsgeschichte und zahlreiche Verfahren nach sich.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)