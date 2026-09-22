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Die wichtigsten Kennzahlen

So entscheidest du beim Aktienkauf

onvista · Uhr

Der Aktienmarkt stellt Anleger vor eine schier unfassbare Auswahl an Aktien. Wie du besser entscheiden kannst, ob es sich lohnt, Kapital in ein bestimmtes Papier zu investieren.

Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Nadejda
onvista bei Google bevorzugen

Ein robustes Geschäft, üppige Margen, vielleicht sogar noch eine ordentliche Dividende: Viele sind wahrscheinlich schon über so attraktive Firmen gestoßen, nur um dann festzustellen, dass die Aktie doch schon ziemlich teuer ist. Damit fangen meist die Zweifel an: Ist ein Kauf wirklich die richtige Entscheidung oder steckt schon zu viel Fantasie im Kurs?

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