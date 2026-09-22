So entscheidest du beim Aktienkauf

Ein robustes Geschäft, üppige Margen, vielleicht sogar noch eine ordentliche Dividende: Viele sind wahrscheinlich schon über so attraktive Firmen gestoßen, nur um dann festzustellen, dass die Aktie doch schon ziemlich teuer ist. Damit fangen meist die Zweifel an: Ist ein Kauf wirklich die richtige Entscheidung oder steckt schon zu viel Fantasie im Kurs?

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