SPD: Tankrabatt ist schnelle Hilfe, CDU darf Preisdeckel nicht verzögern

Berlin, 22. Sep (Reuters) - ⁠Die SPD hat den erneuten Tankrabatt gegen Kritik verteidigt und rechnet nicht mit Querschüssen der Union gegen den ebenfalls vereinbarten Preisdeckel. Die schwarz-rote Koalition habe die Wahl zwischen Instrumenten gehabt, die sofort wirkten, aber nicht so zielgenau seien oder genaueren Maßnahmen, die dafür länger dauerten, sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn am Dienstag in Berlin. "Wir wollen jetzt eine Entlastung an der Zapfsäule ‌haben. Der Tankrabatt funktioniert zwar nach dem Gießkannen-Prinzip, er wirkt aber schnell." Er helfe auch mittelständischen Betrieben etwa in der Logistikbranche und im Handwerk. Eine ausgeweitete Pendlerpauschale wäre zielgenauer gewesen. "Die Entlastung wäre dann aber erst später ⁠über die Steuererklärung gekommen - ⁠und sie hätte höhere Einkommen stärker entlastet als niedrigere Einkommen."

Zorn sagte, es gehe aber nicht nur um schnelle Hilfe, sondern auch die "viel zu hohen Margen" der Mineralölkonzerne, die gedrückt werden müssten. Dafür solle der Preisdeckel spätestens zum Jahresanfang 2027 eingeführt werden, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. "Ein Preisdeckel wie in Belgien mit regelmäßigem Austausch zwischen Regierung und Mineralölwirtschaft heißt nicht, dass die Preise nicht mehr steigen können. Das kann abhängig von den Weltmarktpreisen passieren. Es würde ‌aber nicht so rasant geschehen und die Margen der Ölkonzerne wären begrenzt."

Bundeswirtschaftsministerin ‌Katherina Reiche (CDU) soll den Gesetzentwurf dazu ausarbeiten. Sie hatte sich in der Vergangenheit skeptisch über das Instrument geäußert. Eine Sprecherin sagte am Montag, es werde keinen Preisdeckel um jeden Preis geben. Gut sei, dass die Maßnahme zeitlich begrenzt sei. Zorn verwies auf ⁠den gemeinsamen Beschluss zu den geplanten Entlastungen, dem die Ministerpräsidenten, der Kanzler und auch die CDU/CSU-Fraktionsspitze zugestimmt hätten. Reiche ‌müsse nun schnellstmöglich einen Gesetzentwurf vorlegen, am besten in den ⁠nächsten Wochen.

Den Gesetzentwurf zum Tankrabatt aus dem SPD-geführten Finanzministerium hatte das Kabinett bereits am Montag im schriftlichen Umlaufverfahren gebilligt. Er soll noch in dieser Woche vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden - und dann drei Monate von Anfang Oktober bis Ende Dezember gelten. Die Spritpreise sollen um 17 Cent pro Liter Benzin ‌und Diesel gesenkt werden. Beim Tankrabatt im Mai und Juni ⁠wurden etwa 80 Prozent an die Verbraucher weitergegeben. ⁠Der jetzige Nachlass wird Bund und Länder zusammen rund 2,5 Milliarden Euro kosten und von beiden je zur Hälfte getragen werden.

Auslöser des kurzfristigen Entlastungspakets vom vergangenen Freitag sind die erneut stark gestiegenen Preise an den Tankstellen durch den Iran-Krieg und die Unterbrechung saudiarabischer Öllieferungen. Zorn deutete an, dass es weitere Entlastungen im kommenden Jahr geben könnte. Deswegen müsse bis zum Ende des Jahres ein Direktauszahlungsmechanismus auf den Weg gebracht werden, der auch funktioniere. Er solle zielgenauere Hilfen möglich machen. "Wir hatten auch eine Mobilitätspauschale vorgeschlagen vor allem für kleine und mittlere Einkommen. Hier gab es aber viele offene technische Fragen."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann begründete das Paket mit dem Ziel, die Inflation zu ⁠bekämpfen. "Diese Preise kommen irgendwann im Nudelregal an, diese Preise kommen in jedem Haushalt an."

(Bericht von Christian Krämer, Markus Wacket und Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)