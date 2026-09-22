Steuereinnahmen von Bund und Ländern im August leicht gestiegen

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im August erneut nur leicht gestiegen. Sie erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 64,32 Milliarden Euro, wie aus dem neuen Monatsbericht des ‌Bundesfinanzministeriums hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht werden soll. In den ersten acht Monaten zusammen beträgt das Plus 0,9 Prozent auf 581,78 ⁠Milliarden Euro. ⁠Experten gehen für das Gesamtjahr 2026 von einer Steigerung in Höhe von 1,2 Prozent aus.

Wie bereits im Juli gab es einen Bremseffekt durch den ersten Tankrabatt der Bundesregierung in diesem Jahr. Der hatte Autofahrer im Mai und Juni entlastet, kommt nun zeitversetzt in ‌den Kassen des Staates an. Die Einnahmen ‌aus der Energiesteuer fielen rund 13,5 Prozent niedriger aus als im August 2025 - weniger stark allerdings als im Juli, als noch minus 26 ⁠Prozent waren. Geringere Einnahmen gab es auch aus dem Solidaritätszuschlag, der ‌Tabaksteuer und der Kfz-Steuer. Höhere Einnahmen ⁠wurden dagegen bei der Lohnsteuer, Stromsteuer und der Versicherungssteuer festgestellt. Besonders auffällig ist derzeit die Abgeltungsteuer. Hier wurde das Aufkommen aus dem Vorjahr um ein Viertel übertroffen - Folge des ‌Zinsanstiegs.

Die schwarz-rote Koalition hat mittlerweile wegen ⁠der wieder stark gestiegenen Tankstellenpreisen ⁠einen erneuten Rabatt auf die Spritpreise in Aussicht gestellt. Bundestag und Bundesrat sollen dafür diese Woche die gesetzliche Grundlage legen. Er würde dann von Oktober bis Dezember gelten. Die Spritpreise sollen um 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel gesenkt werden. 14 Cent gehen dabei auf die Senkung der Energiesteuer zurück, dazu kommt die dadurch ausgelöste Senkung der Mehrwertsteuer um drei Cent.

(Bericht von ⁠Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)