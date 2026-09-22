TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. September

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update 08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26 08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26 10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26 16:00 USA: Richmond-Herstellerindex SONSTIGE TERMINE JPN: Feiertag

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