TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen 19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke 12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.) DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.) DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

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