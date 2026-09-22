TotalEnergies: Strategischer Wandel im Spannungsfeld von Ölpreisentwicklung und Technologie

Die strategische Transformation zum Multi-Energie-Anbieter wird durch solide Cashflows aus dem traditionellen Ölgeschäft finanziert. Aktuelle Investitionen fließen gezielt in KI-Technologien, Recycling-Infrastruktur und afrikanische Energienetze. Ein Ölpreisniveau von über 100 US-Dollar pro Barrel stützt die Konzernfinanzen, während das Management geopolitische Risiken aktiv moderiert.

Multi-Energie-Modell als Fundament der Wachstumsstrategie

Das Geschäftsmodell von TotalEnergies basiert auf einer fortschreitenden Transformation von einem klassischen Öl- und Gaskonzern hin zu einem integrierten Multi-Energie-Anbieter. Für Anleger ist hierbei entscheidend, dass das Unternehmen seine Einnahmen aus fossilen Energieträgern gezielt nutzt, um das Wachstum in den Bereichen Erneuerbare Energien, LNG und kohlenstoffarme Technologien zu finanzieren. Der Konzern adressiert langfristige Wachstumstrends wie die globale Elektrifizierung und die Dekarbonisierung der Schwerindustrie. Dabei behält das Management die Rentabilität des Kerngeschäfts im Auge, um kalkulierbare Cashflows für Dividenden und Aktienrückkäufe zu sichern.

Portfolio-Entwicklungen im September

Im September 2026 hat das Unternehmen mehrere strategische Weichenstellungen über Pressemitteilungen kommuniziert. Ein zentraler Schritt ist die am 15. September bekannt gegebene Partnerschaft mit Mistral AI zur Entwicklung branchenspezifischer KI-Modelle für die Exploration und das Reservoir-Engineering. Zudem sicherte sich der Konzern am 11. September die vollständigen Eigentumsrechte am Kunststoff-Recyclingwerk in Grandpuits. Ergänzt wird die Fokussierung auf Infrastruktur durch eine Vereinbarung mit GIP über afrikanische Energie-Infrastrukturwerte vom 18. September. Im Upstream-Bereich meldete das Unternehmen am 10. September einen neuen Ölfund im Block 17 vor der Küste Angolas und baut seine operative Präsenz in Namibia aus.

Ölpreisdynamik und die Auswirkung auf das Kerngeschäft

Die Entwicklung an den Rohstoffmärkten im September 2026 stützt das traditionelle Geschäft des Unternehmens. Der Preis für die Nordseesorte Brent notiert in der zweiten Monatshälfte auf einem Niveau von über 100 US-Dollar pro Barrel, während WTI ebenfalls die Schwelle von 100 US-Dollar testet. Diese Preisentwicklung, beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten, ermöglicht dem Konzern solide Margen in der Exploration und Förderung. Der Konzern profitiert von diesen Rahmenbedingungen, da die liquiden Mittel aus dem Ölgeschäft die Investitionen in den Technologie- und Infrastrukturumbau abfedern.

Perspektivenwechsel und Management-Ausblick

Die Perspektive des Konzerns bleibt auf Risikominimierung und technologische Effizienz ausgerichtet. CEO Patrick Pouyanné betonte in Bezug auf die globalen Energiemärkte und geopolitische Engpässe wiederholt die Fragilität der Lieferketten: „Diese Schließung würde nicht nur zu erhöhten Energiekosten führen, sondern sich auch negativ auf andere Volkswirtschaften und Lieferketten auswirken.“ Für Anleger bedeutet dies, dass TotalEnergies zwar weiterhin 100 % der operativen Chancen des derzeitigen Preisumfelds nutzt, jedoch gleichzeitig durch Infrastrukturzukäufe und technologische Allianzen die Abhängigkeit von reinen Rohstoffzyklen reduziert.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf TotalEnergies SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert TotalEnergies SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN4CKY, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie TotalEnergies SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 76,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts TotalEnergies SE an der maßgeblichen Börse am 17.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 76,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die TotalEnergies SE am 17.09.2027 auf oder über 76,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 22.09.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG