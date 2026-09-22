Was bewegt die Aktie?

Die AMD-Aktie hat im laufenden Jahr rund 180 Prozent gewonnen und Nvidia damit deutlich übertroffen. Nvidia kommt im gleichen Zeitraum auf etwa 20 Prozent. Der Unterschied folgt auf eine lange Seitwärtsphase bei AMD, deren Ausbruch inzwischen starke Anschlusskäufe ausgelöst hat.

Das operative Wachstum liefert die Grundlage. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft stieg im vergangenen Quartal um 107 Prozent, der Konzernumsatz um rund 50 Prozent. Konzernchefin Lisa Su verfolgt weiterhin ambitionierte Wachstumsziele.

Die Bewertung ist nach der Rally der wichtigste Gegenpunkt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 56, nachdem es vor wenigen Tagen noch rund 44 bis 45 betragen hatte. Das Verhältnis von Bewertung zu Wachstum bleibt mit knapp 0,85 zwar vertretbar, bietet aber weniger Sicherheit als vor dem jüngsten Kurssprung.

Charttechnik

Die Aktie hat ihre Seitwärtszone sauber nach oben verlassen und den Ausbruch anschließend über drei bis vier Handelstage konsolidiert. Aus der Höhe der vorherigen Handelsspanne ergibt sich zunächst ein Kursziel von 660 bis 665 Dollar. Eine größere Projektion eröffnet eine Zielzone zwischen 685 und 750 Dollar.

Martins Einschätzung

Das Momentum spricht trotz der hohen Bewertung für eine Fortsetzung. Rund 700 Dollar bilden ein realistisches mittelfristiges Kursziel. Nach dem steilen Anstieg bleibt eine kurze Konsolidierung wahrscheinlich.