Trump ruft Staaten zu Austritt aus Strafgerichtshof auf

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Nationen weltweit zum Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof aufgerufen. "Ich fordere alle Staaten, die Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind, auf, sofort aus dieser skrupellosen Institution auszutreten", sagte er in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung in New York./jcf/DP/nas

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