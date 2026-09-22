Trump: US-Regierung nennt KI künftig "Superintelligenz"

New York, 22. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den Begriff "Künstliche Intelligenz" (KI) in Regierungsdokumenten künftig durch "Superintelligenz" ersetzen lassen. In einer Rede vor der UN-Vollversammlung am Dienstag sagte er, dies sei die weitaus treffendere Bezeichnung. Er hoffe, dass der Rest der Welt diesem Beispiel folgen werde. Zugleich bekräftigte Trump seine frühere Einschätzung, wonach Warnungen vor den Gefahren der Technologie ein Schwindel seien. Er wolle eine Entwicklung, die größer als die industrielle Revolution sei, nicht ausbremsen, erklärte der Präsident.
(Bericht von Gram Slattery, bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)