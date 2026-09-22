Trump: US-Regierung nennt KI künftig "Superintelligenz"

New ⁠York, 22. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den Begriff "Künstliche Intelligenz" (KI) in Regierungsdokumenten ‌künftig durch "Superintelligenz" ersetzen lassen. In einer Rede vor ⁠der ⁠UN-Vollversammlung am Dienstag sagte er, dies sei die weitaus treffendere Bezeichnung. Er hoffe, dass ‌der Rest der ‌Welt diesem Beispiel folgen werde. Zugleich bekräftigte Trump ⁠seine frühere Einschätzung, wonach ‌Warnungen vor ⁠den Gefahren der Technologie ein Schwindel seien. Er wolle eine Entwicklung, ‌die ⁠größer als die industrielle ⁠Revolution sei, nicht ausbremsen, erklärte der Präsident.

(Bericht von Gram Slattery, bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)