TUI erwartet leichten Gewinnrückgang und bremst das Angebot

Frankfurt, ⁠22. Sep (Reuters) - Der Reisekonzern TUI rechnet für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnisrückgang. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) werde zwischen 1,2 ‌und 1,3 Milliarden Euro liegen, präzisierte das Unternehmen am Dienstag seine bisherige Prognose. Zuvor war ⁠die Spanne ⁠breiter mit 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro - das obere Ende entsprach dem Vorjahresniveau. Im Kerngeschäft mit Pauschalreisen blieben die gebuchten Umsätze unter Vorjahr. In der zu Ende gehenden ‌Sommersaison belief sich der Rückgang ‌auf fünf Prozent, die bevorstehende Wintersaison verzeichnet sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

TUI führte die Entwicklung ⁠auf das herausfordernde geopolitische und wirtschaftliche Umfeld zurück. "Der ‌Trend zu kurzfristigen Buchungen ⁠setzt sich fort", erklärte der Tourismusriese. "In diesem Umfeld steuern wir unsere Kapazitäten weiterhin vorsichtig und erhalten uns die Flexibilität, diese ‌entsprechend der Kundennachfrage ⁠anzupassen." Die Durchschnittspreise waren etwas ⁠höher - in den Hotels und Resorts im zu Ende gehenden Schlussquartal vier Prozent höher pro Tag, bei den weiterhin boomenden Kreuzfahrten zwei Prozent über Vorjahr. Die Bilanz für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 legt TUI am 9. Dezember vor.

(Bericht von ⁠Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)