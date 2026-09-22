Unionsfraktion stellt sich hinter Merz - und fordert rasche Umsetzung Reformen

Berlin, 22. Sep (Reuters) - ⁠Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich am Dienstag hinter Kanzler Friedrich Merz gestellt und sich für die rasche Umsetzung der mit der SPD verabredeten Reformpakete ausgesprochen. Die Reformen müssten jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden, sagte Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) in der Debatte nach Teilnehmerangaben. Er mahnte aber auch, dass gerade die Union nach den bitteren Wahlniederlagen in den Landtagswahlen einen "Beitrag zur Stabilisierung" der Koalition leisten müsse. Sowohl ‌CDU-Chef Merz als auch Digitalminister Karsten Wildberger hielten nach Teilnehmerangaben kämpferische Reden.

Die Debatte in der Fraktion war nach den herben Niederlagen der CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin mit Spannung erwartet worden. Denn in den vergangenen Wochen hatte es auch Kritik ⁠am Führungsstil und der ⁠Politik von Merz von Abgeordneten gegeben, die zudem teilweise gedroht hatten, bei schwarz-roten Gesetzesvorhaben nicht mitstimmen zu wollen. Allerdings hatten sich vergangene Woche dann CSU-Chef Markus Söder und acht CDU-Ministerpräsidenten hinter den Kanzler gestellt und vor weiteren Personaldiskussionen gewarnt. Am Dienstag hatten Frei, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Catarina dos Santos-Wintz, übereinstimmend betont, dass die Fraktion hinter Merz stehe. In der zweieinhalbstündigen Debatte bekam etwa der frühere Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) stärkeren Applaus, als er vor einer existenziellen Krise ‌der CDU nach den Wahlschlappen warnte.

Digitalminister Wildberger, der nicht Teil der Fraktion ‌ist, habe die Abgeordneten in einer eindringlichen Rede gemahnt, dass für ihn die CDU die einzige Kraft sei, die einen Ausgleich zwischen verschiedenen Kräften und Interessen suche und schon deshalb Volkspartei sei. Man dürfe sich den angeblichen Niedergang nicht einreden lassen und müsse sich auf die Reformarbeit ⁠konzentrieren.

MERZ UND UNION POCHEN AUF DURCHSETZUNG REFORMEN

Der Kanzler hatte in seiner auch selbstkritisch beschriebenen Rede darauf bestanden, dass die Koalition nun im ‌Herbst die vereinbarten Projekte wie die Renten- und Pflegereform umsetzen müsse. ⁠Zudem müssten die Verteidigungsausgaben perspektivisch wieder in den Haushalt überführt werden. Wenn die Abgeordneten ein größeres Volumen der Entlastung bei der Steuerreform wollten, müssten sie Vorschläge machen, wo gleichzeitig Ausgaben gekürzt werden könnten, habe er gesagt.

Für den Abend sind im Kanzleramt unter anderem Gespräche von Kanzleramtschefin Nina Warken, Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) und ‌den Sherpas der schwarz-roten Koalition geplant. Dabei solle es um die ⁠Abstimmung der anstehenden Pflege- und Rentenreform gehen.

"Der Bundeskanzler hat ⁠unsere Unterstützung und ja, ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit der SPD die verabredeten Reformvorhaben auch tatsächlich zügig durchsetzen können", hatte Frei schon vor der Fraktionssitzung gesagt. Führende SPD-Politiker hatten nach den Wahlen dagegen am Sonntag auf Korrekturen am Kurs der Regierung gepocht.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann bezeichnete die Reformprojekte als "unumstößlich". Er verwies aber wie Frei darauf, dass ohnehin bereits Korrekturen verabredet seien. "Wir müssen die Rente reformieren, und es ist auch klar, dass die Rente mit 63, also nach 45 Beitragsjahren, nicht so bleiben kann." Es gebe mit der SPD aber bereits eine Vereinbarung über eine Härtefallregelung. Dies hatte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, betont. Er sehe dabei keine Differenzen mit SPD-Chef Lars Klingbeil, mit dem er gesprochen habe, ⁠sagte Hoffmann. Frei sprach von "einigen Detailfragen, die noch zu klären sind". Die Rentenreform solle den Bundestag aber zügig und "in einem Rutsch" passieren. "Das darf man nicht in unterschiedliche Pakete aufteilen."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)