Urteil: Zweieinhalb Jahre Haft für René Benko
dpa-AFX · Uhr
Innsbruck (dpa) - In einem teilweise neu aufgerollten Prozess ist der österreichische Investor René Benko zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat.
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