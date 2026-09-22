Urteil: Zweieinhalb Jahre Haft für René Benko

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Innsbruck (dpa) - In einem teilweise neu aufgerollten Prozess ist der österreichische Investor René Benko zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seingestern, 17:30 Uhr · onvista
Jemand arbeitet in einem Krankenhaus.
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Die Börse in New York
Börse am Morgen 22.09.2026
Dax gibt vorbörsliche Gewinne ab – Vonovia bei 17 Euroheute, 08:01 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrückblick 21.09.2026
Dax steigt kräftig - Vonovia schwächeln nach Berlin-Wahlgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax steigt kräftig - Vonovia schwächeln nach Berlin-Wahl
Märkte heute 22.09.2026
AMD knackt Billion, Metas Muse weckt KI-Fantasieheute, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufheute, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seingestern, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen