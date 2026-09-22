Urteil: Zweieinhalb Jahre Haft für René Benko

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INNSBRUCK (dpa-AFX) - In einem teilweise neu aufgerollten Prozess ist der österreichische Investor René Benko zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat./mrd/DP/mis

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