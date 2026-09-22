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VINCORION: Vom Börsen-Aufsteiger zum EU-Partner – Wie mobile Stromsysteme die Truppenversorgung modernisieren

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

VINCORION: Vom Börsen-Aufsteiger zum EU-Partner – Wie mobile Stromsysteme die Truppenversorgung modernisieren


Der Konzernumsatz von VINCORION kletterte im ersten Halbjahr 2026 um 42,4 % auf 150,2 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 18,9 %. Der Auftragseingang beläuft sich auf 330,2 Millionen Euro; der Gesamtauftragsbestand ist auf 1,2 Milliarden Euro gewachsen. Der Vorstand rechnet für das Gesamtjahr mit Erlösen am oberen Ende des Prognosekorridors von 280 bis 320 Millionen Euro.

Strategische Ausrichtung und Markttreiber

Die VINCORION SE agiert als Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen sowie Luftfahrtsysteme. Das Geschäftsmodell fokussiert sich auf modulare Energiesysteme, Generatoren und Leistungselektronik. Aktuell profitiert der Konzern von der fortlaufenden Modernisierung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Ein wesentlicher Wachstumstrend ist der Bedarf an zuverlässiger Energieversorgung unter widrigen Bedingungen im Feld. Zudem bindet sich das Unternehmen durch langfristige Programme wie das EU-geförderte SENTINEL-Projekt zur Entwicklung moderner taktischer Energiesysteme an sicherheitspolitische Initiativen an. Der kürzliche Aufstieg in den SDAX reflektiert die Marktwahrnehmung und den Status des Unternehmens am Kapitalmarkt nach dem Börsengang.



Endlos Turbo Long 11,9706 open end: Basiswert VINCORION

DU9Z64
Quelle: DZ BANK: Geld 22.09. 16:39:27, Brief 22.09. 16:39:27
0,69 EUR 0,70 EUR 1,47% Basiswertkurs: 18,685 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 16:24:45
Basispreis 11,9706 EUR Knock-Out-Barriere 11,9706 EUR
Hebel 2,72x Abstand zum Basispreis in % 35,92%
Abstand zum Knock-Out in % 35,92% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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