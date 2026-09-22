Voestalpine will Bahngeschäft auf drei Milliarden Umsatz ausbauen

Wien, 22. ⁠Sep (Reuters) - Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine will sein Bahngeschäft deutlich ausbauen und den Umsatz der Sparte bis zum Geschäftsjahr 2030/31 auf rund drei Milliarden ‌Euro steigern. Derzeit liegt er bei rund 2,2 Milliarden Euro. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag ⁠auf einem ⁠Kapitalmarkttag in Berlin mit. Treiber seien der weltweite Trend zur nachhaltigen Mobilität auf der Schiene und die damit verbundenen Investitionen in die Infrastruktur. "Weltweit steigende Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung ‌von Schienenverkehrsnetzen (...) eröffnen attraktive Perspektiven", ‌sagte Vorstandschef Herbert Eibensteiner.

Der österreichische Konzern will sich künftig auf Wachstum in technologisch anspruchsvollen und renditestarken Bereichen ⁠konzentrieren. Neben der Bahninfrastruktur sollen auch die Aktivitäten ‌in den Bereichen Luftfahrt, Lagertechnik ⁠sowie bei Rohren und Profilen ausgebaut werden. Die starke Marktposition im Bahngeschäft werde durch den jüngsten Großauftrag für das Projekt Rail ‌Baltica - eine neue Bahnverbindung ⁠durch die baltischen Staaten - mit ⁠einem Volumen von 470 Millionen Euro unterstrichen, hieß es weiter. Parallel dazu treibt Voestalpine die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung voran. Im ersten Halbjahr 2027 sollen die ersten Elektrolichtbogenöfen an den Standorten in Linz und Donawitz in Betrieb gehen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)