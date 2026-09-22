Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien - Bruttoerlös bei 171 Millionen Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat seinen Anteil am Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic weiter reduziert. So seien 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu je 77,25 Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das bedeutet einen deutlichen Abschlag zum Xetra-Schlusskurs von 82,75 Euro. Wacker Chemie fließe dadurch ein Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro zu, hieß es.

Die Platzierung entspricht den Angaben zufolge 6,7 Prozent des Grundkapitals von Siltronic und reduziert den Anteil von Wacker an dem Wafer-Hersteller auf rund 15 Prozent. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an qualifizierte Anleger und internationale institutionelle Anleger veräußert.

"Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic weiterhin sehr zufrieden und unterstützen die Strategie des Unternehmens. Der Erlös aus dieser Transaktion stärkt unsere Finanzlage weiter und schafft zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren", kommentierte Konzernchef Christian Hartel die Transaktion./nas