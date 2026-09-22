Wacker Chemie reduziert Siltronic-Anteil weiter: Platziert 2,2 Millionen Aktien

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie reduziert die Beteiligung am Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic weiter. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens sollen 2,2 Millionen Siltronic-Papiere - rund 6,7 Prozent des Grundkapitals - an institutionelle Anleger verkauft werden, wie der Chemiekonzern am Dienstag kurz nach dem Ende des Xetra-Haupthandels mitteilte. Danach würde das im MDax notierte Unternehmen noch knapp 15 Prozent an Siltronic halten, deren Aktien auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt zu 79,05 Euro den Besitzer wechselten. Das sind 4,5 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss. Wacker Chemie notierte leicht unter dem Xetra-Schluss.

Zuletzt hatte Wacker Chemie im Mai die Beteiligung an der einstigen Konzerntochter deutlich reduziert, und zwar um 2,1 Millionen Aktien. Damals waren noch 89,35 Euro je Papier erlöst worden./mis/nas

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