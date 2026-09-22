Wacker Chemie senkt Siltronic-Beteiligung auf 15 Prozent

München, 22. ⁠Sep (Reuters) - Der Münchner Chemiekonzern Wacker Chemie hat sich von einem weiteren Aktienpaket der ehemaligen Tochter Siltronic getrennt und ist damit wohl nicht mehr der größter Anteilseigner des Wafer-Herstellers. Wacker platzierte am Dienstagabend 2,2 Millionen ‌Siltronic-Aktien für 171 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und senkte seine Beteiligung dadurch von 21,67 Prozent auf knapp 15 Prozent, wie ⁠das Unternehmen ⁠am Dienstagabend mitteilte. Die Papiere wurden über die Investmentbanken Bank of America (BofA Securities) und Deutschen Bank zu 77,25 Euro pro Stück verkauft, das ist ein Abschlag von 6,6 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

"Der Erlös aus dieser Transaktion stärkt unsere Finanzlage weiter und ‌schafft zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum ‌zu investieren", sagte Wacker-Vorstandschef Christian Hartel. "Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic weiterhin sehr zufrieden und unterstützen die Strategie des Unternehmens." Siltronic hatte ⁠zuletzt an der Börse vom KI-Boom profitiert. Anleger setzen darauf, dass ‌für die neuen Rechenzentren für die ⁠Künstliche Intelligenz (KI) mehr Chips benötigt werden, für die Siltronic in Form von Siliziumscheiben die Grundlage schafft.

Wacker Chemie hatte Ende Mai diese Gelegenheit genutzt, um seine Beteiligung von 31 auf ‌knapp 24 Prozent zu reduzieren. Ein ⁠Verkauf von Siltronic an den ⁠taiwanischen Rivalen Global Wafers war 2022 am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. Mit einer Kapitalerhöhung von Siltronic wurde der Anteil von Wacker im Juni weiter verwässert. Die niederländische Beteiligungsgesellschaft HAL Trust, die schon zuvor 15,1 Prozent an Siltronic gehalten hatte, hatte sich an der Kapitalerhöhung dem Unternehmen zufolge "mit einer bedeutenden Order beteiligt" und dürfte mit der weiteren Wacker-Platzierung zum größten Aktionär aufgestiegen sein.

(Bericht von Alexander ⁠Hübner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)