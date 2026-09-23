AfD und Linke - Jubel über Wahlergebnisse, Kopfschmerzen bei Regierungsbildungen

- von Andreas Rinke

Berlin, 23. ⁠Sep (Reuters) - Der September hat der AfD und der Linken an den politischen Rändern Jubel bei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Berlin beschert. Beide Parteien könnten neue Regierungen in Bundesländern anführen. Aber nun zeigt sich, dass sich Wahlsiege nicht automatisch in eine Regierungsbildung umwandeln lassen. Die Lage gilt zumindest in Berlin und Sachsen-Anhalt als offen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern scheint sich in naher Zukunft eine Regierungskoalition bilden zu können.

SACHSEN-ANHALT

Erstmals könnte die in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei in Deutschland eine Landesregierung bilden. Denn bei den Landtagswahlen am 6. September hatte die AfD eine absolute ‌Mehrheit nur knapp verpasst. Doch bereits am Wahlabend zeigte sich, dass der Erfolg neue Probleme auslöst. Denn Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte zuvor mehrfach angekündigt, dass er nur alleine regieren und keine Kompromisse machen wolle - wofür er aber mit 43,8 Prozent keine ausreichende Mehrheit hat. Die AfD-Spitze im Bund hatte dagegen schon am Wahlabend darauf gedrängt, Siegmund ⁠müsse auf jeden Fall regieren. ⁠Der Hintergedanke: In keinem anderen Bundesland hat die AfD auf absehbare Zeit die Chance, in die Nähe einer Regierungsbeteiligung zu kommen.

Auch Siegmund gibt sich nun offener. Sein Problem: Keine andere Partei will mit der AfD koalieren - nicht einmal das BSW. Also versucht Siegmund in Sachsen-Anhalt nun, etwa CDU-Abweichler auf seine Seite zu ziehen, und setzt auf den Faktor Zeit. Bis zur Bildung einer neuen Regierung ist Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) weiter im Amt - der auch CDU-Fraktionschef geworden ist. Er versichert, dass es keine Überläufer geben werde.

Die einzige Einigung seit den Wahlen: AfD und BSW verabredeten, mit ihrer Mehrheit im neuen Landtag in Magdeburg einen AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten zu wählen - das BSW bekommt dafür einen Vize-Posten. Sollte das politische Patt ‌anhalten, gäbe es den Weg zu Neuwahlen - wofür die AfD aber wahrscheinlich keine ausreichende Stimmzahl hätte. Denn das ‌BSW als möglicher Mehrheitsbeschaffer dürfte hier kaum mitmachen: Die Partei schaffte nur ganz knapp den Einzug in den Landtag, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern scheiterte das BSW dagegen zwei Wochen später.

BERLIN

Die Linke feierte einen überraschend klaren Wahlsieg in Berlin. Aber mit 25,7 Prozent ist die Partei auf zwei Koalitionspartner angewiesen - und da beginnen die Probleme. Denn sowohl in der SPD als auch bei den Grünen, die ⁠beide deutliche Verluste zu verzeichnen hatten, toben interne Machtkämpfe. Es gibt ein hartes Ringen, ob man überhaupt mit der Linken zusammengehen sollte. Das liegt nicht nur an der Frage der ‌Enteignung von Wohnungsbaukonzernen. Hier hatte sich bereits eine Kompromisslinie angedeutet, bei der die Linke die ⁠Enteignung als langfristiges Projekt bezeichnen könnte und man zunächst den Weg über harte Mietpreisdeckel ginge. Aber die Linke sieht sich Vorwürfen des Antisemitismus sowie von Kontakten zur Organisierten Kriminalität und Hamas-Anhängern ausgesetzt.

Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich scharf gegen beides ausgesprochen. Aber sowohl bei den Grünen als auch in der SPD gibt es deshalb Zweifel in den Landesverbänden, ob die Bande zu problematischen Gruppen und Personen wirklich gekappt werden. Die Linke hätte bei einer Regierungsbeteiligung einen erheblichen Personalbedarf - und könnte ‌sich allzu strenge Auswahlkriterien kaum erlauben. Der Zentralrat der Juden hat bereits vor einem Bündnis mit ⁠der Linken gewarnt.

Es gibt rechnerisch eine zweite Koalitionsoption, nämlich die Bildung eines ⁠sogenannten Kenia-Bündnisses aus CDU, Grünen und SPD. Aber dies wäre eine Koalition der Verlierer, weil alle drei Mitte-Parteien im Vergleich zur letzten Landtagswahl deutliche Stimmenverluste hinnehmen mussten. Die Mehrheit im Abgeordnetenhaus wäre zudem knapp. Der linke Flügel der SPD will dies so wenig wie der linke Flügel der Grünen, bei denen es generell so gärt, dass es bereits Rücktrittsforderungen gegen die beiden Spitzenkandidaten bei der Wahl, Werner Graf und Bettina Jarasch, gibt. Bei der SPD kündigte am Dienstag zwar überraschend der bisherige Fraktionschef und zum linken Flügel zählende Raed Saleh seinen Rückzug an. Aber die neue Fraktion muss sehen, wie sie sich aufstellt.

Am 29. Oktober tritt das neue Abgeordnetenhaus zusammen. Es gibt in Berlin keine Frist, bis zu der ein neuer Regierender Bürgermeister gewählt sein muss.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Im Vergleich zu diesen beiden Bundesländern erscheint die Politik in Mecklenburg-Vorpommern auch nach der Wahl als relativ unkompliziert. Zwar erhebt die AfD als Wahlsiegerin mit 38,2 Prozent Anspruch, Sondierungsgespräche führen zu wollen. Aber da niemand mit der Rechtsaußen-Partei koalieren will, dürfte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im ⁠Amt bleiben. Sie steht vor der als möglich geltenden Aufgabe, aus ihrem rot-roten Bündnis mit den Linken nun eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Linken zu formen. Die Grünen haben bereits ihre Bereitschaft erklärt, in eine von Schwesig geführte Regierung einzutreten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)