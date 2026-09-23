Airtel Money strebt verschobenen Börsengang in London an

(Reuters) - ⁠Ein milliardenschwerer Börsengang im Herbst könnte für frischen Wind am schrumpfenden Aktienmarkt in London sorgen. Airtel Money will den im Frühjahr verschobenen Börsengang beantragen und einem Insider zufolge dabei 800 Millionen Dollar einsammeln. Dies entspräche einer Marktkapitalisierung zwischen ‌acht und neun Milliarden Dollar und könnte einer der größten Neuemissionen in London seit Jahren werden.

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