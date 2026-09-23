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800 Millionen Dollar Emissionsvolumen

Airtel Money strebt verschobenen Börsengang in London an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Ein IPO des mobilen Bezahldienstes könnte für neue Impulse am Aktienmarkt in London sorgen. Der Konzern will den im Frühjahr verschobenen Börsengang jetzt beantragen.

Quelle: DenPhotos/Shutterstock.com
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(Reuters) - ⁠Ein milliardenschwerer Börsengang im Herbst könnte für frischen Wind am schrumpfenden Aktienmarkt in London sorgen. Airtel Money will den im Frühjahr verschobenen Börsengang beantragen und einem Insider zufolge dabei 800 Millionen Dollar einsammeln. Dies entspräche einer Marktkapitalisierung zwischen ‌acht und neun Milliarden Dollar und könnte einer der größten Neuemissionen in London seit Jahren werden.

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