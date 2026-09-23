AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Wacker Chemie reduziert Anteil weiter

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Wacker Chemie hat die Aktien von Siltronic am Mittwoch belastet. Ihr Kurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,7 Prozent auf 78,85 Euro, lag damit aber immer noch über dem Platzierungspreis von 77,25 Euro. Die Aktien von Wacker Chemie notierten leicht über ihrem Xetra-Schluss. Wacker erlöst aus dem Verkauf brutto rund 171 Millionen Euro.

Wacker Chemie hatte bereits Ende Mai eine Kurserholung von Siltronic genutzt, um Anteile abzustoßen. Nach dem aktuellen Verkauf hält der MDax -Konzern Ende noch rund 15 Prozent an dem Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie. Dessen Aktien hatten vor allem ab dem Frühjahr von der Hoffnung auf eine starke Nachfrage durch den KI-Boom profitiert, waren dann aber ab Juni im Zuge einer allgemeinen KI-Marktkorrektur unter Druck geraten. Für ein Überwinden des damals gestartet Abwärtstrends braucht es auch nach der Mitte September gestarteten Trendwende allerdings noch weiteren Schwung nach oben./mis/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siltronic
Wacker Chemie
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Halbleiter-Aktien in Europa gefragt
Metas "Muse"-App löst weitere Kursgewinne bei Tech-Werten ausgestern, 10:59 Uhr · dpa-AFX
Silhouetten sind vor dem Meta-Logo zu sehen.
Europaweit Kursgewinne
Tech- und Chip-Aktien vor Gipfeltreffen besonders begehrt21. Sept. · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Aktien New York Ausblick
US-Indizes behaupten Vortagesgewinne - Ölpreis hilftgestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
US-Indizes behaupten Vortagesgewinne - Ölpreis hilft
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufgestern, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen