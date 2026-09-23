Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne - Iran und USA verhandeln

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise haben dem Dax am Mittwoch wieder Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex legte um 0,4 Prozent auf 25.685 Punkte zu. Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Durchschnittslinie festgelaufen, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Letztlich hatte das Börsenbarometer kaum verändert geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zur Wochenmitte um 0,3 Prozent auf 31.617 Punkte.

Für etwas Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Am Mittwoch notierte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee bereits unter der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar./la/jha/

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