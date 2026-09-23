ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der angekündigte Abschied von Finanzchef Nik Jhangiani dürfte am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Edward Mundy am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Denn Jhangiani habe eine zentrale Rolle bei der Festlegung der aktuellen Unternehmensstrategie gespielt. Er genieße bei den Investoren wegen seines Fokus auf die Umsetzung von Zielen sowie Wachstum und die Barmittelentwicklung ein hohes Ansehen. Die designierte Nachfolgerin Joanne Wilson erscheine aber als gute Lösung, weshalb er bei Kursschwächen zum Kauf der Aktie rate./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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