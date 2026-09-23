ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Der Versicherer habe auf seiner Analystenveranstaltung mit der bekräftigten Präferenz der Margen- gegenüber der Volumenausweitung sowie der Zusicherung, sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen, eine klare Botschaft vermittelt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Ziele dürften die Schweizer auch dank der Übernahme von Beazley erreichen können./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben