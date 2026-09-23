ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für AMS-Osram auf 25,50 Franken - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
ams
Osram

Das könnte dich auch interessieren

KI-Profiteur?
Aktie von AMS-Osram gefragt - Jefferies mit hohem Kurszielheute, 10:04 Uhr · dpa-AFX
AMS-Osram Logo auf Handy vor Computer-Bildschirm
Bruttoerlös bei 171 Millionen Euro
Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktiengestern, 21:05 Uhr · dpa-AFX
Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien
Europaweit Kursgewinne
Tech- und Chip-Aktien vor Gipfeltreffen besonders begehrt21. Sept. · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Halbleiter-Aktien in Europa gefragt
Metas "Muse"-App löst weitere Kursgewinne bei Tech-Werten ausgestern, 10:59 Uhr · dpa-AFX
Silhouetten sind vor dem Meta-Logo zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufgestern, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen