Anleger in Europa zurückhaltend - Ölpreis verharrt bei 100 Dollar

Frankfurt, 23. Sep (Reuters) - Angesichts ⁠der nahe der 100-Dollar-Marke verharrenden Ölpreise ziehen die Anleger an den europäischen Aktienmärkten die Köpfe ein. Der Dax gab am Mittwoch anfängliche leichte Gewinne wieder ab und notierte am Mittag 0,7 Prozent schwächer bei 25.409 Punkten. Auch der EuroStoxx50 gab leicht auf 6300 Zähler nach. "Die Energiepreise bleiben der entscheidende Risikofaktor", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. Zwar sind die Ölpreise den sechsten Handelstag in Folge gesunken. Der Preis für ‌Brent-Rohöl aus der Nordsee verharrte dennoch weiterhin knapp unter 100 Dollar je Barrel.

"Es gelangt etwas mehr Rohöl auf den Markt, und die Wiederinbetriebnahme der Ost-West-Pipeline verschafft allen etwas Luft", sagte Matt Stanley vom Datenanbieter Kpler. Allerdings seien Diesel und Kerosin weiterhin knapp. "Und zunehmend ⁠werden die Endverbraucher die ⁠Folgen zu spüren bekommen." US-Präsident Donald Trump befürwortete am Vortag ein Exportverbot für Dieselkraftstoff. Der Preis für Diesel ist in den USA zuletzt auf ein Rekordhoch von 6,50 Dollar je Gallone gestiegen. Die hohen Treibstoffkosten werden zu einer immer größeren Belastung für Trump vor den anstehenden Zwischenwahlen.

Mit Aufmerksamkeit blickten Investoren zur Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York und warteten auf diplomatische Fortschritte zur Beendigung des Krieges im Iran. Die Angebotssorgen milderte, dass Saudi-Arabien Insidern zufolge den Betrieb seiner Ost-West-Pipeline zum Roten Meer wieder aufgenommen hat. Auch der Irak will ‌seine Ölexporte nach eigenen Angaben wieder steigern.

RÜSTUNGSWERTE LEGEN ZU

Bei den Einzelwerten griffen Anleger zu ‌Rüstungswerten. Rheinmetall und Hensoldt stiegen zeitweise um je zwei Prozent. Aktien des Rüstungstechnologiekonzerns Exosens kletterten in Paris um vier Prozent, nachdem Bernstein das Kursziel hochgesetzt hatte. Die Aussicht auf einen Großauftrag der Bundeswehr trieb Secunet-Aktien um 16 Prozent auf den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren. Die Bundesregierung will ⁠die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren, wie aus einer Reuters vorliegenden Vorlage des Finanzministeriums für ‌den Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgeht. Der Ausschuss soll noch im Tagesverlauf grünes ⁠Licht für einen entsprechenden Rahmenvertrag mit Secunet geben.

Zu den größten Verlierern gehörten dagegen mit einem Minus von sieben Prozent die Titel von Arcadis, nachdem das kanadische Ingenieurbüro WSP Global sein Übernahmeangebot für das niederländische Beratungs- und Ingenieurunternehmen zurückgezogen hatte. Nach enttäuschenden Zahlen brachen auch die Anteilsscheine von KWS Saat um bis zu 11,5 Prozent ein. Der Saatguthersteller hat im abgelaufenen ‌Geschäftsjahr die weltweit angespannte Lage der Landwirtschaft zu spüren bekommen und bei ⁠Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis Rückgänge verbucht.

POSITIVE DATEN - WARTEN AUF ⁠XI-TRUMP-TREFFEN

Positive Impulse lieferten dagegen Wirtschaftsdaten. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft legte im September überraschend um zwei volle Punkte auf 53,8 Zähler zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit elf Monaten. Das Barometer stieg damit deutlich über die Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. "Die Konjunktur erweist sich damit weiterhin als bemerkenswert widerstandsfähig gegenüber dem Energiepreisschock", sagte Deutsche-Bank-Volkswirtin Felicitas Henze.

Mit Spannung warteten Anleger zudem auf das Treffen von Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei seiner ersten Reise in die USA seit fast drei Jahren stehen die Spannungen zwischen den Supermächten in den Bereichen Handel und Technologie im Vordergrund. "Auf dem Tisch liegen Zölle, Exportbeschränkungen, Künstliche Intelligenz, Taiwan und der Irankrieg", konstatierte Jürgen Molnar, Stratege bei Robomarkets. Zwar sei von dem Treffen kein großer Durchbruch ⁠zu erwarten. "Aber schon eine Verlängerung des Burgfriedens wäre für die Börsen ein wichtiges Signal. Scheitert das Treffen, droht die nächste Eskalationsstufe im Handels- und Technologiekonflikt."

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)