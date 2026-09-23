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APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen steigern Vermögen im 2. Quartal auf insgesamt 57,1 Mrd.

Gesetzesnovelle im Nationalrat: Reform der betrieblichen  
Altersvorsorge öffnet Pensionskassen ab 2028 für alle 
Beschäftigten 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen  
Vorsorgekassen 
sind im 2. Quartal aufgrund von Zuflüssen und einer positiven 
Marktentwicklung weitergewachsen. Per 30. Juni stieg das verwaltete 
Vermögen der Pensionskassen um 5,9% auf 31,9 Milliarden, jenes der 
Betrieblichen Vorsorgekassen um 5,7% auf 25,2 Milliarden. Das geht 
aus der heute veröffentlichten Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA 
) zur Quartalsentwicklung hervor. 

Die Anzahl der Anspruchsberechtigen der Pensionskassen stieg im 
2. Quartal auf rund 1,148 Millionen Personen leicht an. Die Zahl 
derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, wuchs auf 163.917 
oder 14% der gesamten Berechtigten. Derzeit hat etwa ein Viertel der 
unselbständig Erwerbstätigen in Österreich Anspruch auf eine Leistung 
aus einer Pensionskasse. Beiträge zu einer Pensionskasse sind eine 
freiwillige Leistung des Arbeitgebers. 

Bei den Vorsorgekassen stieg die Anzahl der Anwartschaften ( 
inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von 
Arbeitgeberwechseln) leicht auf 11,53 Millionen. Über die 
Betrieblichen Vorsorgekassen erhalten alle Beschäftigten Ansprüche im 
Rahmen der "Abfertigung Neu". Dies geschieht automatisch über den 
Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine 
Vorsorgekasse einzahlt. 

"In der betrieblichen Altersvorsorge als der zweiten Säule des 
Pensionssystems schlummert großes Potenzial für den österreichischen 
Kapitalmarkt und für alle Beschäftigten, die für die Pension 
zusätzlich vorsorgen wollen", erklärt FMA-Vorständin Mariana Kühnel . 
Die FMA ist als integrierte Finanzmarktaufsicht auch zuständig für 
die Pensions- und Vorsorgekassen. 

Der österreichische Nationalrat berät am heutigen Mittwoch über 
eine von der Bundesregierung vorgeschlagene Novelle der betrieblichen 
Altersvorsorge. Diese ermöglicht ab 2028 potenziell allen 
Beschäftigten Zugang zu einer Pensionskasse und setzt zusätzliche 
Anreize, Mittel in der zweiten Säule des Pensionssystems zu 
veranlagen. Auch für die FMA ergeben sich aus der Novelle neue 
aufsichtliche Befugnisse , etwa im Bereich der Verbraucherinformation 
und der Verwaltungskosten der Anbieter. 

Künftig können alle Arbeitnehmer:innen ihre erworbenen 
Abfertigungsanwartschaften kostenfrei in eine Pensionskasse 
übertragen . Damit erhalten auch jene 75% der Beschäftigten, für die 
der Arbeitgeber keinen Pensionskassenvertrag abgeschlossen hat, die 
Chance einer lebenslangen steuerfreien Zusatzpension . Weiterhin wird 
durch die Novelle die Möglichkeit geschaffen, die Pflichtbeiträge zur 
Betrieblichen Vorsorgekasse in einer Vorsorge- 
Veranlagungsgemeinschaft (VVG) zu veranlagen. Ziel ist es, den 
Betroffenen höhere Renditen durch dynamischere Veranlagungen 
zugänglich zu machen. Bei dieser Option entfällt die für die 
"Abfertigung Neu" bisher geltende Kapitalgarantie, und die vorzeitige 
Auszahlungsmöglichkeit bei Kündigungen. 

Derzeit werden jährlich rund 1,1 Milliarden (etwa 5% des 
verwalteten Vermögens) von den Vorsorgekassen ausgezahlt - vor allem 
bei Arbeitgeberwechsel oder Pensionsantritt. Diese Mittel können in 
Zukunft potenziell im System verbleiben : Durch Übertragung in eine 
Pensionskasse, oder weil die Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft 
gewählt wurde, die erst bei Pensionsantritt ausgezahlt werden darf. 
Da die Option freiwillig ist, lässt sich derzeit schwer abschätzen, 
wie viele Arbeitnehmer:innen sie wählen werden. 

"Gute und verständliche Informationen und Aufklärung der 
Arbeitnehmer:innen zu den neuen Optionen in der zweiten Säule des 
Pensionssystems werden in den nächsten Monaten essenziell sein, damit 
diese Chancen wahrgenommen werden", so FMA-Vorständin Mariana Kühnel 
abschließend. 

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den 
Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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OTS0123    2026-09-23/12:10
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